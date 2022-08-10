«Автомобилист» засушил «Амур»

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Вчера в Магнитогорске стартовал Мемориал Ромазана – старейший предсезонный турнир России. В матче-открытии екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» с сухим счетом 2 : 0. В серии буллитов, которые пробиваются вне зависимости от исхода основного времени, также победили «шоферы» – 2 : 1.

Для уральцев это была всего лишь вторая игра в нынешнем межсезонье (в первой они одолели уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2 : 1), а для дальневосточников – третья (предыдущие поединки они тоже выиграли: у «Спартака» – 4 : 3, у московского «Динамо» – 2 : 1). Подобные результаты предполагали упорную борьбу, но на деле матч прошел с тотальным доминированием «Автомобилиста».

Первый гол екатеринбуржцы забили на 15 минуте – отличился 32-летний Патрис Кормье. Вторую шайбу на 28 минуте забросил 25-летний Андрей Обидин – воспитанник свердловского хоккея, последний сезон отыгравший за «Адмирал».

Свердловчане могли забить еще – и не раз (они, например, дважды играли в формате «5 на 3»), но своими шансами больше не воспользовались.

В послематчевых буллитах, которые на нынешнем Мемориале Ромазана пробиваются при любом исходе матча, победил также «Автомобилист» – 2:1. Победный штрафной бросок реализовал Андрей Обидин.

Матч двух других участников турнира – местного «Металлурга» и челябинского «Трактора» – завершился после подписания этого номера газеты в печать.

Сегодня «Автомобилист» играет с «Трактором»

«Автомобилист» и Мемориал Ромазана Мемориал Ромазана проводится без перерывов с 1992 года. Нынешний розыгрыш – 31-й по счету. Турнир носит имя Ивана Харитоновича Ромазана – директора Магнитогорского металлургического комбината в 1985–1991 годах, Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР. «Автомобилист» играл в этих соревнованиях три раза – в 2010, 2015 и 2020 годах. В 2010-м «шоферы» в четырех матчах набрали четыре очка и заняли четвертое место. В 2015-м екатеринбуржцы в первый – и пока единственный – раз выиграли турнир (10 очков в пяти встречах). В 2020-м три команды – «Автомобилист», «Сибирь» и «Металлург» – набрали по 4 очка. По дополнительным показателям победителем стала «Сибирь», а «шоферы» заняли третье место. Всего екатеринбуржцы сыграли на турнире в Магнитогорске 11 матчей: 6 побед (одна по буллитам) и 5 поражений (два – в овертаймах).