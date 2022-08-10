"Автомобилист" отказался от легионеров

Владимир Кузнецов забил гол "Трактору" в меньшинстве. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Во втором туре Мемориала Ромазана, проходящего в Магнитогорске, встретились лидеры – екатеринбургский "Автомобилист" и челябинский "Трактор". Победили южноуральцы – 4:2.

"Шоферы" выставили на игру по сути второй состав: отсутствовали 9 лучших игроков команды, в том числе – все легионеры.

Несмотря на это, екатеринбуржцы выглядели вполне конкурентоспособно, и победа далась челябинцам непросто. Половину своих шайб "Трактор" забросил на последних минутах периодов: за секунду до конца первой двадцатиминутки и за восемь секунд – до конца второй. Такие "голы в раздевалку" обычно говорят о неопытности игроков, теряющих концентрацию раньше времени.

Шайбы у "Автомобилиста" забросили Егор Баранов и Владимир Кузнецов (он отличился в меньшинстве). Для обоих нападающих это первые голы в нынешнем межсезонье.

В последнем туре, который состоится в пятницу, "Автомобилист" сыграет с магнитогорским "Металлургом".