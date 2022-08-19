"Автомобилист" не выиграл в Нур-Султане ни одного матча в основное время

"Автомобилист" в серии буллитов уступил "Нефтехимику". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В заключительном матче Кубка президента республики Казахстан, который завершается сегодня в Нур-Султане, екатеринбургский "Автомобилист" проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 3:4.

Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 3:3, а буллиты лучше исполнил соперник. У "шоферов" отличились Арсен Хисамутдинов, Анатолий Голышев (для него это уже пятая шайба в нынешнем межсезонье) и Данил Романцев.

Из трех матчей, сыгранных на турнире, екатеринбуржцы в основное время не выиграли ни одного: победа в овертайме над "Барысом", поражение в основное время от "Металлурга" и поражение по буллитам от "Нефтехимика".

Несмотря на это, "Автомобилист" может занять на турнире даже второе место: если в заключительном матче "Металлург" обыграет хозяев в основное время.