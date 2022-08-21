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21 августа 2022, 15:43

Российскую и белорусскую сборные по хоккею не допустят к международным соревнованиям в 2023 году

Хоккей

Приостановка участия команд из этих стран продлится "до дальнейшего уведомления". Фото: Александр Зайцев

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в 2023 году сборные России и Белоруссии не будут допускать до соревнований. Приостановка участия команд из этих стран продлится "до дальнейшего уведомления".

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения будут обновляться от сезона к сезону", — передает слова Люка Тардифа "Интерфакс".

Ранее глава IIHF также говорил, что совет федерации принял во внимание "нарушение российским правительством олимпийского перемирия", которое было принято в конце 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН.

Напомним, что запрет на участие российских и белорусских команд в международных соревнованиях IIHF был введен еще 28 февраля. Тогда же Санкт-Петербургу отказали в праве принимать чемпионат мира по хоккею 2023 года. Как говорилось в официальном заявлении, такое решение приняли "из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков".

Областная газета Свердловской области

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