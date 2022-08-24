"Автомобилист" проиграл стартовый матч последнего предсезонного турнира

Екатеринбуржцы набрали 16 штрафных минут, в два раза больше, чем "Барыс". Фото: Павел Ворожцов

Cегодня, 24 августа, стартовал Кубок губернатора Челябинской области —последний перед стартом чемпионата КХЛ предсезонный турнир для екатеринбургского "Автомобилиста". В первом матче уральцы проиграли нурсултанскому "Барысу" со счетом 1:2.

"Шоферы" в нынешнем межсезонье уже встречались с "барсами" — неделю назад на Кубке президента республики Казахстан. Тогда екатеринбуржцы победили в овертайме — 4:3. На сей раз сильней оказался соперник.

Счет в матче открыл "Барыс", на 10-й минуте отличился Никита Михайлис. "Автомобилист" отыгрался на 50-й благодаря точному броску Брукса Мейсека. Однако уже через 2 минуты "Барыс" вновь вышел вперед — все тот же Михайлис реализовал удаление Никиты Трямкина.

Екатеринбуржцы набрали 16 штрафных минут — в два раза больше, чем "Барыс".

Второй тур состоится 26 августа. "Автомобилист" сыграет с финалистом Кубка Гагарина минувшего сезона — магнитогорским "Металлургом", с которым в нынешнем межсезонье встречался уже два раза (в одном матче победили екатеринбуржцы — 5:4, в другом южноуральцы — 2:1).

Кубок губернатора Челябинской области проводится с 2011 года (с перерывами). Нынешний турнир девятый по счету. "Автомобилист" играл в этих соревнованиях три раза (в 2015, 2016 и 2021 годах) и собрал весь комплект наград, причем по восходящей: сначала был третьим, потом вторым, а в прошлом августе победил, одолев в финале "Трактор" (3:1).