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25 августа 2022, 17:34

"Автомобилист" на турнире в Челябинске обыграл финалиста Кубка Гагарина

"Автомобилист"

После 2 сыгранных матчей в активе екатеринбуржцев 2 очка и неплохие шансы на победу в турнире. Фото: Павел Ворожцов

Cегодня, 25 августа, состоялись матчи 2-го тура Кубка губернатора Челябинской области. Екатеринбургский "Автомобилист" после поражения в первой встрече от "Барыса" (1:2) на сей раз обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1.

Это был уже 3-й поединок 2 уральских клубов в нынешнем межсезонье. Из 2 предыдущих матчей один выиграл "Автомобилист" (5:4), второй — "Металлург" (2:1)

Счет в 3-м матче открыли магнитогорцы — на 5-й минуте отличился Юрий Платонов. "Автомобилист" отыгрался за 4 секунды до конца 2-го периода — 2-й гол на турнире забил Брукс Мейсек. А через 20 секунд после начала 3-й 20-минутки Данил Романцев вывел "шоферов" вперед.

За 2 минуты до сирены "Металлург" заменил вратаря на 6-го полевого игрока, но забить не сумел, а вот Брукс Мейсек на последней секунде забросил в пустые ворота свою вторую шайбу.

После 2 сыгранных матчей в активе екатеринбуржцев 2 очка и неплохие шансы на победу в турнире.

3-й (заключительный) тур состоится 27 августа. "Автомобилист" сыграет с хозяевами — челябинским "Трактором". В нынешнее межсезонье команды уже встречались — на мемориале Ромазана. Тогда победили челябинцы — 4:2.

Областная газета Свердловской области

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