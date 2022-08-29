Цель "Автомобилиста" на сезон — выход в финал Кубка Гагарина

Ранее "Автомобилист" никогда не выходил ни в финал Кубка Гагарина, ни в финал конференции. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Выиграть в Восточной конференции — такая задача поставлена перед хоккеистами екатеринбургского "Автомобилиста" на ближайший сезон. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Областной газеты", директор клуба Максим Рябков.

Ранее "Автомобилист" никогда не выходил ни в финал Кубка Гагарина, ни в финал конференции. Максимум, чего добивались "шоферы", — это преодоление первого раунда. В прошлом сезоне команда заняла на Востоке 9 место и вообще не пробилась в плей-офф.

В преддверии нового чемпионата екатеринбургский клуб сыграл 10 товарищеских матчей, 5 из которых выиграл и 5 проиграл. Забито 24 шайбы, пропущено тоже 24.

Первый официальный матч сезона "Автомобилист" сыграет в пятницу, 2 сентября. На своей площадке он примет ярославский "Локомотив".