Капитаном команды в новом сезоне избран новичок клуба – Сергей Широков (№ 52). Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Завтра, 1 сентября, в Москве состоится матч за Кубок открытия КХЛ между действующим чемпионом лиги – московским ЦСКА и финалистом последнего розыгрыша – магнитогорским «Металлургом». Эта встреча даст старт новому сезону Континентальной хоккейной лиги, в котором примет участие и екатеринбургский «Автомобилист». Цель нашей команды, как заявляют ее руководители, – выход в финал Кубка Гагарина.

Юбилейный сезон со множеством изменений

Нынешний сезон для КХЛ – особенный.

Во-первых, он юбилейный – 15-й по счету.

Во-вторых – самый продолжительный в истории: в регулярном чемпионате каждый клуб проведет аж по 68 матчей. Для сравнения: в прошлом сезоне было запланировано 56 поединков для каждого клуба (из-за Олимпиады и пандемии коронавируса команды не доиграли и их).

В-третьих, несмотря на увеличение количества матчей, участников стало меньше. В прошлом чемпионате КХЛ играли 24 команды, сейчас – на две меньше. От участия в турнире по известным причинам отказались финский «Йокерит» и рижское «Динамо», выступавшие в Западной конференции.

В-четвертых, в сезоне будет только одна пауза на игры сборной – в декабре (раньше их было четыре).

Плей-офф Кубка Гагарина начнется 1 марта, а завершится 29 апреля 2023 года. Здесь, возможно, тоже произойдут серьезные изменения. Пока что регламентом запланирован традиционный вариант проведения игр на вылет, когда команды Востока и Запада играют внутри конференций, победители которых встречаются в главном финале турнира. Однако все чаще от спортивных чиновников и представителей клубов появляются предложения сделать перекрестный плей-офф, чтобы с первого раунда команды из разных конференций встречались между собой. Это позволит повысить интерес к играм на вылет, а также поднимет уровень конкуренции. Но пока эта идея находится на стадии разработки.

Урал против Сибири

«Автомобилист» проведет регулярный сезон, как обычно, в дивизионе Харламова, который претерпел некоторые изменения: раньше в нем было 6 клубов, а теперь осталось 5. Помимо «шоферов», это «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик» и «Трактор». Шестым участником был китайский «Куньлунь», но его ныне перевели на Запад, в дивизион Тарасова, дабы уровнять количество участников в обеих конференциях, которое оказалось разным после ухода латышей и финнов.

В этом сезоне клубы сыграют друг с другом разное количество матчей. Екатеринбуржцы чаще всего будут встречаться с командой из дивизиона Чернышева – с «Сибирью», с ней уральцы проведут аж шесть встреч. Это противостояние интересно, помимо прочего, и тем, что клуб из Новосибирска возглавляет экс-наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов, в штабе которого ассистентом работал нынешний главный тренер екатеринбургской команды Николай Заварухин. Потом Заварухин ушел главным в «Сибирь», выбил «шоферов» из Кубка Гагарина, после чего тренеры поменялись местами – Мартемьянов поехал в Новосибирск, а Заварухин – в Екатеринбург, помощником канадского специалиста Билла Питерса.

Изменения в составе

В межсезонье «Автомобилист» расстался с несколькими игроками, на троих из которых в момент прихода возлагали большие надежды. Покинула Урал связка нападающих Райан Спунер и Шейн Принс: оба легионера были приобретены прошлым летом из минского «Динамо», однако показать высокий уровень в Екатеринбурге североамериканцы не сумели. Уехал из «Автомобилиста» и форвард Сергей Шумаков, в которого очень верил Билл Питерс, уволенный по ходу сезона. Шумаков пришел к «шоферам» из «Авангарда», но вскоре получил серьезную травму, долго восстанавливался и не смог выйти на прежний уровень.

Новичков в «Автомобилисте» восемь.

Это один вратарь (Игорь Бобков из «Ак Барса»), два защитника (Денис Баранцев из «Локомотива» и американец Ник Эберт из шведского «Эребру»), а также пять нападающих (Максим Денежкин из «Лады», Сергей Широков из «Спартака», Арсен Хисамутдинов из рижского «Динамо», Олег Ли из «Сибири» и канадец с казахстанским паспортом Кертис Волк из «Барыса»).

Из приобретений стоит выделить Сергея Широкова – олимпийского чемпиона-2018 и двукратного чемпиона мира – 36-летний нападающий провел в КХЛ аж 690 матчей, в которых набрал 441 очко.

Из прошлогоднего состава остались все ключевые игроки: вратари Юхан Маттссон и Владимир Галкин, защитники Никита Трямкин и Джесси Блэкер, нападающие Брукс Мэйсек, Патрис Кормье, Стефан да Коста, Алексей Макеев. Последний, правда, в июле получил на тренировке тяжелую травму и выбыл из строя минимум до нового года.

И, конечно, нужно сказать про то, что новый контракт с клубом подписал Анатолий Голышев. Лучший снайпер в истории «Автомобилиста» долгое время после окончания сезона был без контракта, но в итоге все же договорился с командой о новом соглашении.

Старая песня

На предсезонной пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков, отвечая на вопрос «ОГ» о целях на новый сезон, сказал:

– Задачи у нас неизменны с тех пор, как в клуб пришла Уральская горно-металлургическая компания. Наша задача – это бороться за победу на Востоке и дальше смотреть выше. Потому что нет ни одной команды, я думаю, в нашей лиге, которая не мечтает о завоевании трофея, и, естественно, стремиться надо именно к первому месту, а не к пятому, шестому или восьмому. Выигрыш Восточной конференции (то есть выход в финал Кубка Гагарина. – Прим. «ОГ») – это та цель, которая декларируется нами, но не та, на которой следует останавливаться.

«Автомобилист» и ранее не раз заявлял о высоких целях, но команде ни разу не удавалось даже приблизиться к решению поставленной задачи. «Шоферы» никогда не выходили в финал Кубка Гагарина или – хотя бы – в финал конференции. Максимум, чего добивались екатеринбургские хоккеисты, – это преодоление первого раунда, то есть выхода в четвертьфинал. В прошлом сезоне уральский клуб занял на Востоке 9-е место и вообще не пробился в плей-офф.

Первый матч нового сезона «Автомобилист» проведет дома: в пятницу, 2 сентября, команда Николая Заварухина примет ярославский «Локомотив».

«Автомобилист» в межсезонье Команда приняла участие в трех турнирах, а также сыграла один товарищеский матч. Ни один из турниров не был выигран: Мемориал Ромазана – 2-е место, Кубок президента республики Казахстан – 3-е, Кубок губернатора Челябинской области – 4-е. Всего «Автомобилист» провел за последний месяц 10 встреч, пять из них выиграл, пять проиграл. Разность шайб – 0 (24–24). Самые результативные игроки межсезонья: по очкам – Анатолий Голышев (7=5+2), по голам – Анатолий Голышев (5), по голевым передачам – Кертис Волк (6) Комментарий главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина: – Задачи непременно выиграть какой-то турнир мы не ставили – нам важно было проверить как можно больше игроков. Поэтому мы активно ротировали состав. Задействовали не только новичков команды, но и ребят из молодежки, а также фарм-клуба. В идеальном варианте, по сути, ни разу и не сыграли.