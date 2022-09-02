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2 сентября 2022, 11:23

2 сентября "Автомобилист" сыграет против "Локомотива"

ХК "Автомобилист"

Выиграть в Восточной конференции — такая задача поставлена перед хоккеистами "Автомобилиста" на ближайший сезон. Фото: Владимир Мартьянов

Хоккейный клуб "Автомобилист" стартует в сезоне 2022/2023. Сегодня, 2 сентября, уральцы проведут домашний матч против ярославского "Локомотива".

Встреча пройдет на льду КРК "Уралец". Начало в 19:00. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа: конкурсы, выступление кавер-группы, танцы группы поддержки и яркое шоу открытия, сообщили в пресс-службе свердловского хоккейного клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Что известно о сопернике: летом "Локомотив" провел семь контрольных матчей, из которых выиграл три – два в основное время и один по буллитам.

Календарь игр "Автомобилиста" на сентябрь публикуем ниже:

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

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Цель "Автомобилиста" на сезон — выход в финал Кубка Гагарина.

Областная газета Свердловской области

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