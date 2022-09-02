"Автомобилист" обыграл "Локомотив" в стартовом матче нового сезона КХЛ

Фото: Данил Паливода

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в стартовом матче нового сезона КХЛ. "Шоферы" в Екатеринбурге оказались сильнее ярославского "Локомотива" — 4:2.

Первый период получился равным. Команды на старте матча обменялись опасными атаками, а счет в игре открыли гости: убежали хоккеисты "Локомотива" в быструю контратаку, Даниил Тесанов сделал хорошую передачу, а Сергею Андронову оставалось только попасть в пустой угол ворот. "Автомобилист" ответил через пять минут похожей атакой — Олег Ли и Кертис Волк вывели Брукса Мэйсека на пустые ворота, и счет стал равным — 1:1.

Во втором периоде команды получили первые удаления. Сначала "Автомобилист" сыграл в большинстве, но не сумел реализовать численное преимущество. Затем уже гости остались в большинстве, но не только не сумели им воспользоваться, но и вовсе пропустили. Брукс Мэйсек и Андрей Обидин убежали в контратаку, и Обидин вывел хозяев вперед — 2:1. А под занавес периода "шоферы" отличились в третий раз: Данил Романцев мощным броском застал голкипера "Локомотива" врасплох.

В третьем периоде гости добавили в активности, заработали большинство и сумели сократить отставание: Сергей Андронов оформил дубль. У "Автомобилиста" тоже возникали моменты у чужих ворот, но реже, чем в первых двух периодах. "Локомотив" чаще атаковал и пытался перевести игру в овертайм, но хозяева выстояли, а за секунду до конца встречи окончательный счет матча установил Анатолий Голышев — 4:2.

Следующий матч "шоферы" проведут в Екатеринбурге. 4 сентября команда Николая Заварухина встретится с "Северсталью".