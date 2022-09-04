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4 сентября 2022, 19:03

"Автомобилист" вырвал победу у "Северстали" на последних минутах матча

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал вторую победу на старте нового сезона КХЛ. "Шоферы" обыграли на своем льду "Северсталь" — 4:3.

Встреча получилась яркой. В первом периоде хозяева доминировали на площадке и сумели дважды отличиться. Сначала Кертис Волк точным броском вывел "Автомобилист" вперед, а затем Павел Куликов с блестящей передачи Степана Хрипунова увеличил преимущество своей команды. Однако под занавес периода гости сумели отличиться в меньшинстве и сократили отставание.

Во втором периоде "Автомобилист" вновь довел преимущество до двух шайб, отличился Ефим Гуркин точным броском от синей линии. Но "Северсталь" не сдавалась, сначала гости сократили отставание, а в третьем периоде и вовсе сравняли счет — 3:3. Развязка случилась в самой концовке встречи, "Автомобилист" заработал большинство и реализовал его: Стефан да Коста мощно бросил по воротам, а Брукс Мэйсек добил шайбу — 4:3.

Следующий матч "Автомобилист" проведет на выезде. 6 сентября "шоферы" сыграют с "Трактором".

Областная газета Свердловской области

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