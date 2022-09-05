«Автомобилист» завелся с пол-оборота

Первой звездой обоих матчей «Автомобилиста» был признан Брукс Мэйсек, который в каждой игре забил по голу и сделал по одной голевой передаче. Фото: Владимир Васильев

ХК «Автомобилист» успешно стартовал в новом сезоне КХЛ. Команда Николая ЗАВАРУХИНА провела два домашних матча и в обоих одержала победы: над ярославским «Локомотивом» (4:2) и череповецкой «Северсталью» (4:3). Этот результат сделал екатеринбургскую команду лидером «Востока», поскольку все другие клубы конференции уже успели проиграть.

К новому сезону «Автомобилист» подошел с двумя потерями. На предсезонных сборах тяжелую травму получил нападающий Алексей Макеев: у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена, и он помещен в список травмированных до конца сезона. Две первых игры пропустил еще один форвард – Георгий Белоусов, но он уже оправился от повреждения и начал тренировки с командой.

Гол за секунду до сирены

В этом сезоне у «Автомобилиста» сразу три вратаря, которые могут претендовать на роль первого номера: Юхан Маттссон, Владимир Галкин и Игорь Бобков. В стартовой игре Николай Заварухин доверил место в воротах шведу, который присоединился к клубу по ходу прошлого чемпионата и успел провести за «шоферов» всего две игры.

Интересно, что тренерский штаб «Автомобилиста» разбил легионеров по разным звеньям. В стартовой пятерке оказался Стефан да Коста (вместе с Анатолием Голышевым и новоиспеченным капитаном команды Сергеем Широковым), во второй – Брукс Мэйсек и Кертис Волк, а в третьей – Патрис Кормье. Это позволило екатеринбуржцам создать три равнозначных боевых пятерки.

В игре с «Локомотивом» впечатлило второе звено, где вместе с Мэйсеком и Волком играл Олег Ли. Довольно быстро эта троица нашла взаимопонимание на площадке и сообразила первый гол «Автомобилиста» в новом сезоне: Волк выдал шикарный пас на Ли через всю зону, а тот, вытянув на себя голкипера, отпасовал на Мэйсека, которому оставалось лишь попасть в пустой угол ворот (см. фото).

Этой шайбой «шоферы», пропустившие первыми, отыгрались, а во втором периоде вышли вперед, причем сделали это в меньшинстве. И вновь блеснул Мэйсек: он протащил шайбу через всю площадку и отдал передачу Андрею Обидину, который также поразил пустой угол ворот «Локомотива».

За три минуты до второго перерыва Данил Романцев мощным броском увеличил преимущество «Автомобилиста» до двух шайб – 3:1. Но «Локомотив» не сдался. В третьем периоде он отыграл один гол и держал интригу до самой концовки. Четвертую шайбу «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил за секунду (!) до финальной сирены. Это, очевидно, самый поздний гол в истории уральского клуба.

Смена вратаря и дебютный гол Волка

На матч с «Северсталью» Николай Заварухин поставил в ворота Владимира Галкина. Других значимых изменений в составе не было.

Игру «Автомобилист» начал очень уверенно. Кертис Волк забросил свою дебютную шайбу за екатеринбургский клуб уже на шестой минуте встречи, реализовав численное большинство. Вскоре Павел Куликов, после отменной передачи Степана Хрипунова из-за ворот, увеличил преимущество хозяев до двух шайб.

На перерыв «Автомобилист» мог уйти и с большим отрывом, поскольку получил еще одно большинство. Но вместо того, чтобы забить третий гол, «шоферы» умудрились пропустить. Анатолий Голышев сделал неточный пас, «Северсталь» шайбу перехватила, и Давид Думбадзе, выскочив один на один с вратарем уральцев, отыграл один гол.

Во втором периоде Ефим Гуркин забросил третью шайбу «Автомобилиста» и, казалось, здесь «шоферы» точно доведут дело до уверенной победы, так как их преимущество в игровом плане было ощутимым. Но, как и в матче с «Локомотивом», подвела дисциплина: удаления Джесси Блэкера и Дениса Баранцева привели к тому, что «Северсталь», дважды реализовав большинство, сравняла счет. («Автомобилист» в этом матче нахватал 6 удалений; особенно «отличился» Олег Ли, получивший 6 штрафных минут – по две в каждом периоде).

Но концовка поединка все же осталась за «Автомобилистом». «Северсталь» заработала удаление, и хозяева свое большинство реализовали: Стефан да Коста мощно щелкнул по воротам, голкипер гостей с броском справился, а вот с добиванием Брукса Мэйсека – нет.

«Автомобилист» – единственная команда Восточной конференции, не потерявшая очки в первых матчах. «Шоферы» единолично возглавляют турнирную таблицу. Теперь екатеринбуржцам предстоит сыграть два поединка на выезде. Сегодня, 6 сентября, «Автомобилист» сразится с челябинским «Трактором», который на старте чемпионата неожиданно проиграл два домашних матча. В межсезонье команды встречались дважды и в оба раза победили южноуральцы (4:2 и 3:1).

Желание – пять, дисциплина – на троечку

Если говорить о двух матчах в целом, то стоит отметить атакующие действия «Автомобилиста». Команда играла с позиции силы, создала много моментов.

Пока лучше всех выглядит второе звено, где отлично взаимодействуют Кертис Волк и Брукс Мэйсек. У Брукса сейчас 4 очка по системе «гол+пас» (2+2), и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. У Кертиса – 3 очка (1+2), и он на седьмой позиции в этом рейтинге.

Радуют своей игрой третье и четвертое звенья команды. Особенно удачно действовала четвертая пятерка, где в атаке к Степану Хрипунову и Павлу Куликову добавился молодой Виктор Неучев, наколотивший в прошлом сезоне больше 40 шайб за молодежную команду «Авто».

А вот от первого звена команды (тройки Широков – да Коста – Голышев) болельщики ждут большего.

Есть вопросы и к дисциплине. Удаления во второй игре были совершенно невынужденными, и это едва не стоило команде очков.

– В целом – хороший старт. Надеюсь, он придаст уверенности ребятам, – отметил после игры с «Северсталью» Николай Заварухин. – Но мы должны играть дисциплинированнее. Хочу поздравить болельщиков! Им, наверное, нравится такой хоккей, когда много забитых голов.

Герой уикенда Брукс Мэйсек Центральный нападающий. Родился в Виннипеге (Канада) в 1992 году. Имеет двойное гражданство – канадское и немецкое (его отец – немец). Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (в составе сборной Германии). Двукратный чемпион Германии. В Россию приехал в 2019 году и сразу – в «Автомобилист». Сыграл за «шоферов» 158 матчей, забил 58 голов.