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6 сентября 2022, 21:23

"Автомобилист" в овертайме уступил "Трактору"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел  продолжить свою беспроигрышную серию в новом сезоне КХЛ. "Шоферы" на выезде уступили челябинскому "Трактору" - 3:4.

Начало встречи выдалось для свердловчан не самым удачным. Уже на 17-й секунде Антон Бурдасов выбежал один на один и открыл счёт в матче. "Автомобилист" долгое время не мог прийти в себя, не получалась игра, но в концовке периода "шоферы" заработали большинство и сумели его реализовать. Стефан да Коста нашел передачей Брукса Мэйсека, который забросил третью шайбу в сезоне. 

Второй период прошел в равной борьбе без особых опасных моментов, но екатеринбуржцам вновь удалось отличиться. На этот раз "Автомобилист" забил в равных составах, тройка Широков-Голышев-да Коста здорово сработала, и Стефан записал на свой счёт второе очко результативности в матче и вывел свой клуб вперёд.

В третьем периоде "Трактор" заметно прибавил в активности и сумел сравнять счёт. Вновь отличился Антон Бурдасов, который на этот раз здорово сыграл на пятаке. В самой концовке встречи Данил Романцев получил удаление, чем воспользовался "Трактор": Антон Бурдасов точным кистевым броском оформил хет-трик и вывел челябинцев вперёд. Казалось, что хозяева доведут дело до победы, но Кертис Волк броском с нулевого угла за две минуты до конца встречи сравнял счёт и перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке "Автомобилист" владел преимуществом, но потерял шайбу, и Петр Хохряков, убежав один на один, принес "Трактору" победу - 4:3.

Областная газета Свердловской области

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