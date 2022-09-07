«Автомобилист» уступил «Трактору», но остался в лидерах Востока

Фото: Пресс-служба "Трактора"

После двух домашних побед на старте чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» потерпел первое в сезоне поражение. «Шоферы» в упорной борьбе уступили в Челябинске «Трактору» (3:4), но только в овертайме, что принесло команде одно очко, и она сохранила за собой единоличное лидерство в Восточной конференции КХЛ.

«Автомобилист» не может выиграть у «Трактора» уже в пятой игре кряду (с учетом двух встреч в межсезонье). Интересно, что с 2018 по 2020 серия была противоположной: тогда екатеринбуржцы одержали 14 побед подряд над своими соседями.

К первой официальной встрече в сезоне команды подошли с разными показателями. Екатеринбуржцы одержали две домашние победы над «Локомотивом» и «Северсталью», челябинцы же этим командам в родных стенах уступили. Третье поражение подряд на старте сезона явно не входило в планы «Трактора», тем более, что играл он дома. Поэтому челябинские хоккеисты очень активно начали встречу и уже на 17-й секунде открыли счет: Антон Бурдасов убежал один на один с Владимиром Галкиным, которому вновь доверили место в воротах «Автомобилиста», и переиграл голкипера екатеринбургской команды.

Подопечные Николая Заварухина долго не могли войти в игру, практически не бросали по чужим воротам (всего три попадания в створ!), но при этом все-таки умудрились в конце первой двадцатиминутки сравнять счет. «Шоферы» заработали большинство и провели быструю атаку сходу: Стефан да Коста вывел на бросок Брукса Мэйсека, который забросил свою третью шайбу в сезоне, – она вывела канадского немца на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Во втором периоде хозяева вновь были активнее, но отличился опять «Автомобилист». На этот раз сработало первое звено команды: Сергей Широков покатил на Анатолия Голышева, тот вывел на бросок Стефана да Косту, и француз вывел екатеринбуржцев вперед. Для капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова эта результативная передача стала 250-й в КХЛ.

Но удержать победный счет подопечным Николая Заварухина не удалось. Сначала Антон Бурдасов оформил дубль и сравнял счет, а за шесть минут до конца Теему Пулккинен подставил клюшку под бросок все того же Бурдасова и вывел хозяев вперед. На 58-й минуте «шоферы» все же смогли перевести дело в овертайм: Кертис Волк практически с нулевого угла бросил по воротам соперника, и шайба от голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова залетела в сетку – 3:3.

Так как основное время встречи завершилось вничью, то команды как минимум заработали по одному очку, а вот обладателя второго балла клубы определяли в овертайме. «Автомобилист» долгое время владел шайбой и создавал моменты у чужих ворот, но одна неточная передача привела к тому, что Петр Хохряков вышел один на один с Владимиром Галкиным и принес своей команде победу – 4:3.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» остался единоличным лидером Восточной конференции: в активе команды Николая Заварухина 5 очков, а у других клубов – как минимум на очко меньше.

Сегодня, 8 сентября, екатеринбуржцы проведут еще один выездной поединок: в Нижнем Новгороде они сыграют с местным «Торпедо», которое с этого лета возглавляет легендарный Игорь Ларионов. В первых двух матчах сезона нижегородцы один раз выиграли и один – проиграли.

Книга рекордов Шайба Антона Бурдасова, забитая в ворота «Автомобилиста» уже через 17 секунд после начала матча, – это самый ранний пропущенный гол в истории «шоферов». Предыдущий «рекорд» был установлен 8 лет назад (15 сентября 2014 года) в гостевой игре с «Сочи». Тогда форвард хозяев Алексей Крутов (когда-то выступавший и за екатеринбургскую команду) поразил ворота Якуба Коваржа через 19 секунд после первого вбрасывания. Сам «Автомобилист» быстрее всего забил 14 ноября 2009 года в гостевой встрече с «Барысом»: автору гола Анатолию Никонцеву и его асисстентам Дмитрию Субботину и Радеку Филиппу потребовалось на результативную атаку всего 14 секунд.