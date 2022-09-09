"Автомобилист" на выезде крупно уступил "Торпедо"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потрепел первое поражение в основное время матча в новом сезоне КХЛ. "Шоферы" уступили "Торпедо" - 3:7.

Начало матча получилось для "Автомобилиста" успешным. Виктор Неучев забросил первую шайбу в КХЛ и вывел "Автомобилист" вперёд. Во втором периоде "Торпедо" сравняло счёт, но Анатолий Голышев вновь принес екатеринбуржцам преимущество - 2:1. Но дальше хозяева площадки доминировали на льду и сумели забросить четыре шайбы подряд - 5:2.

Третий период получился для "шоферов" катастрофичным. "Торпедо" забросило шестую шайбу, а "Автомобилист" получил три удаления разом. Екатеринбуржцы 4 минуты играли в формате 3 на 5 и пропустили седьмую шайбу. Под занавес периода Стефан да Коста отличился и установил окончательный счёт матча - 7:3 в пользу "Торпедо".