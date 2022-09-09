«Автомобилист» наудалялся на полчаса

Фото: Пресс-служба "Торпедо"

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд в новом сезоне КХЛ. В Нижнем Новгороде «шоферы», сыграв крайне недисциплинированно, со счетом 3:7 уступили местному «Торпедо», которое возглавляет двукратный олимпийский чемпион Игорь ЛАРИОНОВ.

Нижегородцы в нынешнем сезоне показывают хороший атакующий хоккей – команда у них молодая и амбициозная. «Автомобилист» также довольно бодро выглядит на старте, поэтому встреча предвещала упорную борьбу. Но увы…

«Шоферы» дважды выходили вперед в этом матче: на 16 минуте первого периода Виктор Неучев забросил свою первую шайбу в КХЛ, а во втором периоде, после того как хозяева счет сравняли, Анатолий Голышев вновь вывел «Автомобилист» вперед. Но на этом подвиги команды Николая Заварухина завершились. «Торпедо» заметно добавило в движении, екатеринбуржцы перестали успевать за соперниками и стали чаще фолить. Хозяева этим умело воспользовались, забив в большинстве в общей сложности 4 шайбы.

После второго периода «Торпедо» вело со счетом 5:2. В перерыве «Автомобилист» поменял вратаря (вместо Игоря Бобкова, дебютировавшего за «шоферов», появился Владимир Галкин), но это не помогло: екатеринбуржцы вскоре пропустили в шестой раз.

И тут случилось нечто совсем невероятное – «шоферы» получили три удаления разом! Сначала Кертис Волк, посчитав, что на нем в предыдущем эпизоде были нарушены правила, толкнул своего обидчика и получил 2 минуты за грубость. С этим категорически не согласился Николай Заварухин, подозвавший судей и высказавший им свои претензии. После диалога арбитры выписали «Автомобилисту» еще два удаления: за неспортивное поведение тренера и за затяжку времени. В итоге екатеринбуржцы играли в формате 3 на 5 аж четыре минуты и на их исходе пропустили седьмой гол.

В концовке матча Стефан да Коста забросил третью шайбу «Автомобилиста», но она уже ничего не решала – 7:3 в пользу «Торпедо».

В целом, конечно, «Автомобилист» погубила недисциплинированность. «Шоферы» схлопотали за игру 28 штрафных минут – это 14 удалений.

– Мы знали, что «Торпедо» – быстрая команда, очень мобильная, контролирует шайбу неплохо. Именно про этот контроль шайбы, про контратаки мы с ребятами и говорили на собрании. И именно с этим не смогли справиться, – сказал после матча Николай Заварухин. Решающим стал второй период, который мы проиграли со счетом 1:5.

Интересно, что несмотря на два поражения и отрицательную разность забитых и пропущенных шайб, «Автомобилист» – благодаря победам в двух стартовых встречах и набранному очку в Челябинске – по состоянию на вчерашний день был лидером Восточной конференции, имея в своем активе пять очков.

Сейчас «шоферы» возвращаются в Екатеринбург, где проведут четырехматчевую домашнюю серию: 11 сентября против «Авангарда», 14 – против «Спартака», 16 – против «Сибири» и 18 – против «Нефтехимика».