"Автомобилист" сыграет против "Авангарда" в матче КХЛ

"Автомобилист" занимает 11 место в общей таблице, соперник — 22. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Сегодня, 11 сентября, у хоккейного клуба "Автомобилист" стартует домашняя серия из четырех игр. Первый матч екатеринбургская команда сыграет против "Авангарда".

Встреча начнется в 17:00. До игры в фойе КРК "Уралец" болельщиков ждут активности и развлекательная программа: настольный хоккей, фотозоны, детский уголок, конкурсы и выступления группы поддержки. Старт в 15:30, сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Фото: с сайта ХК "Автомобилист"

Еще три домашние игры назначены на 14, 16 и 18 сентября. Екатеринбуржцы встретятся со "Спартаком", "Сибирью" и "Нефтехимиком" соответственно.