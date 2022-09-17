"Автомобилист" стал единоличным лидером "Востока"

По итогам матча "Автомобилист" вышел на второе место во всей лиге. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В седьмом для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Это уже пятая подряд домашняя победа "шоферов". Она вывела их на чистое первое место в Восточной конференции.

Перед матчем оба клуба делили лидирующую позицию, имея по 9 очков.

"Автомобилист" открыл счет уже на 25 секунде (отличился Брукс Мэйсек), но гости через 6 минут отыгрались (шайбу забросил Вячеслав Литовченко, в свое время поигравший за екатеринбургскую команду).

Решающим в матче стал второй период. Сибиряки в нем часто удалялись, и "шоферы" этим воспользовались, забив в большинстве два гола. Их авторами стали Стефан да Коста и Олег Ли.

На 50-й минуте "Сибирь" сократила отставание в счете до минимума, но через 2 минуты Кертис Волк восстановил разрыв в 2 шайбы. За 2 минуты до конца встречи тренерский штаб гостей снял с игры вратаря, что обернулось для новосибирцев 5-м пропущенным голом: окончательный счет установил экс-игрок "Сибири" Данил Романцев.

"Автомобилист" набрал 11 очков, сохранил лидерство на "Востоке" и вышел на 2-е место во всей лиге. Следующий матч "шоферы" проведут в воскресенье, 18 сентября, против аутсайдера — "Нефтехимика". У команды из Нижнекамска — 0 побед в 6 матчах.