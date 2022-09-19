Лучший на «Востоке», второй – в КХЛ

В минувший уикенд екатеринбургский «Автомобилист» в рамках чемпионата КХЛ выиграл еще два домашних матча: у новосибирской «Сибири » (5:2) и нижнекамского «Нефтехимика» (4:3). Эти победы (пятая и шестая по счету) сделали «шоферов» единоличными лидерами Восточной конференции и вывели на второе место в общей таблице лиги.

Перед матчами в Екатеринбурге «Сибирь» делила лидерство с «Автомобилистом» (оба клуба имели по 9 очков), а «Нефтехимик» был единственной командой КХЛ, которая не одержала в новом чемпионате ни одной победы. Предполагалось, что в первой встрече будет бойня, а во второй – относительно легкая прогулка. Вышло с точностью до наоборот.

Бенефис бывших

В матче с «Сибирью» «Автомобилист» открыл счет уже на 25-й секунде (отличился Брукс Мэйсек), а через 6 минут гости отыгрались (шайбу забросил Вячеслав Литовченко, в свое время поигравший за екатеринбургскую команду).

Во втором периоде также было забито две шайбы, но обе – в ворота одной команды, что в итоге и решило исход поединка. Новосибирцы нахватали 8 штрафных минут, и «шоферы» этим воспользовались с лихвой, забив в большинстве дважды. Авторами голов стали Стефан да Коста и Олег Ли, который еще в прошлом сезоне выступал за «Сибирь».

На 50-й минуте гости сократили отставание в счете до минимума, но через 2 минуты Кертис Волк восстановил разрыв в две шайбы (канадец с казахстанским паспортом сделал в этом матче бомбардирский хет-трик – гол и две результативных передачи).

За 2 минуты до конца встречи тренерский штаб новосибирцев снял с игры вратаря, что обернулось для них пятым пропущенным голом: окончательный счет установил Данил Романцев – опять-таки экс-игрок «Сибири» .

Все голы забили в большинстве

Матч с «Нефтехимиком» «Автомобилист» начал выше всяких похвал, реализовав подряд три удаления соперника. На 2-й минуте Стефан да Коста забил первый гол, а на 11-й и 14-й Брукс Мэйсек сначала удвоил счет, а потом и утроил.

За 2 минуты до перерыва гости одну шайбу отыграли, но это выглядело эпизодом: игра не изменилась, и на 34-й минуте «шоферы» – опять-таки в большинстве – восстановили разрыв в три гола (свою шестую шайбу в сезоне забросил капитан екатеринбуржцев Сергей Широков).

Дело, казалось, кончится разгромом, но вышло иначе. «Нефтехимик» за следующие 4 минуты забил дважды и сократил разрыв до минимума .

Третий период вышел очень нервным, но голов зрители больше не увидели.

Брукс Мэйсек набрал в этой встрече 4 очка (2+2), а всего за выходные – 6 (3+3). На данный момент канадский немец – самый результативный игрок КХЛ (6 голов и 8 передач).

Почувствуйте себя как дома

После двух побед в прошедшие выходные «Автомобилист» продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей. У команды сейчас 13 очков, единоличное первое место на «Востоке» и второе – во всей лиге (у лидера – питерского СКА, играющего на «Западе», – 16 очков).

Следующие две встречи «шоферы» проведут на выезде: 20 сентября в столице Казахстана (которая в минувшую субботу вновь стала Астаной) они сыграют против «Барыса», а через два дня нанесут ответный визит в Новосибирск. Пока выездные матчи получаются у екатеринбуржцев куда хуже домашних: на своей площадке «Автомобилист» выиграл шесть поединков из шести, а в гостях проиграл два из двух.