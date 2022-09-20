"Автомобилист" прервал победную серию, уступив "Барысу"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел продлить победную серию в КХЛ. "Шоферы" на выезде уступили "Барысу" — 0:2.

Уже на четвертой минуте "Автомобилист" получил удаление, причем Ник Эберт оставил свою команду в меньшинстве на пять минут, а сам покинул площадку до конца матча за грубый фол. Хозяева воспользовались шансом, и Энтони Луис вывел свою команду вперед — 1:0. Перед самым перерывом "Барыс" сумел увеличить свое преимущество: Аркадий Шестаков забросил вторую шайбу в составе хозяев.

Во втором и третьем периодах "Автомобилист" старался вернуться в игру. Команда Николая Заварухина создавала моменты, хотя их было не так много, как в предыдущих матчах. Но забить екатеринбуржцам так и не удалось — 0:2.

Таким образом, "Автомобилист" прервал победную серию из четырех матчей. Следующую встречу "шоферы" проведут на выезде. 22 сентября екатеринбуржцы сыграют с "Сибирью".