"Автомобилист" так и не сумел забить "Барысу". Фото: Пресс-служба "Барыса"

ХК «Автомобилист» прервал победную серию из четырех матчей. В рамках очередного тура чемпионата КХЛ «шоферы» в столице Казахстана уступили местному «Барысу» – 0:2.

Команда из Астаны является неудобным соперником для екатеринбуржцев. В последних шести очных встречах «Автомобилист» добился победы лишь один раз. В целом по личным встречам также впереди «Барыс»: из 45 матчей он выиграл 29. Статистика, к сожалению, подтвердилась и в этот раз.

Матч складывался не в пользу «Автомобилиста» с самого начала: защитник «шоферов» Ник Эберт, толкнув соперника на борт, оставил свою команду в меньшинстве на 5 минут, а сам еще был удален до конца игры и впоследствии оштрафован КХЛ. «Барыс» воспользовался шансом и повел: большинство реализовал Энтони Луис. Под занавес первого периода Владимир Галкин (который спустя две встречи вновь занял место в воротах екатеринбуржцев) пропустил вторую шайбу – на этот раз отличился Аркадий Шестаков в равных составах.

Во втором и третьем периодах «Автомобилист» прибавил в напоре, стал больше бросать по воротам и создавать опасные моменты. Но новичок «Барыса» – голкипер из Словакии Юлиус Гудачек – поймал кураж и справился со всеми угрозами. Всего екатеринбуржцы нанесли 78 бросков, из них 36 попали в створ, но распечатать ворота хозяев так и не удалось.

«Автомобилист» впервые в этом сезоне не забил ни одного гола за матч, хотя по результативности команда на первом месте в лиге – 31 заброшенная шайба в девяти играх.

– Плохое начало было, – признал после матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин. – Начали спасать игру. Были неплохие шансы, сделали 36 бросков, еще 22 заблокировали игроки «Барыса», нужно отдать им должное. Здорово сыграл вратарь соперника. Не хватило игрока под воротами, который мешал бы вратарю видеть прямые броски.

Сохранилась и неприятная для «Автомобилиста» тенденция нынешнего сезона: екатеринбуржцы побеждают только в родных стенах. Все три выездных матча – против «Трактора», «Торпедо» и «Барыса» – «шоферы» (или, как их еще называют по выбранному талисману, – «лоси») проиграли.

В активе екатеринбургской команды по-прежнему 13 очков, и она утратила лидерство на «Востоке»: ее обошел магнитогорский «Металлург», который вчера обыграл «Адмирал» – 3:1.

Следующий матч «Автомобилист» также проведет на выезде. Сегодня, 22 сентября, он сыграет в Новосибирске с «Сибирью». Команды в новом сезоне уже встречались (в Екатеринбурге в минувшую пятницу), тогда сильнее оказался «Автомобилист» – 5:2.