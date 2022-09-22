Уроженец Нижнего Тагила подписал контракт с клубом НХЛ

Никита Сошников за свою 9-летнюю карьеру поиграл в 4 российских клубах, 2 канадских и 2 американских. Фото: Владимир Васильев

28-летний нападающий Никита СОШНИКОВ подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс". Как сообщил официальный сайт американского клуба, соглашение заключено сроком на один год на сумму 750 тыс. долларов.

Никита Сошников – уроженец Нижнего Тагила, однако за команды области никогда не выступал. Свою профессиональную карьеру он начал в 2013 году в клубе КХЛ "Атлант" (Мытищи), где отыграл 2 сезона.

В 2015 году игрок отправился за океан и провел там 4 года, выступая за команды НХЛ, но в основном – АХЛ. В НХЛ Сошников играл за "Торонто Мейпл Лифс" и "Сент-Луис Блюз". На лед выходил нечасто (87 матчей), забил 8 голов.

В 2019 году хоккеист вернулся в Россию – в "Салават Юлаев". Позднее перешел в ЦСКА, а оттуда – в "Авангард".

Кроме Сошникова, в НХЛ играли еще 3 уроженца Нижнего Тагила: защитник Сергей Гусев (1997–2001) и нападающие братья Радуловы – Игорь (2002–2004) и Александр (2006–2022, с перерывами).

В "Айлендерс" в 90-е годы прошлого века выступали два екатеринбуржца – защитник Владимир Малахов и нападающий Алексей Яшин. В прошлом сезоне контракт с нью-йоркцами заключил нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев, однако ни одного матча в составе "островитян" он так и не провел – и вернулся домой.