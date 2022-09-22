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22 сентября 2022, 20:12

"Автомобилист" обыграл "Сибирь" и одержал первую выездную победу в сезоне

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в очередном матче КХЛ. "Шоферы" в Новосибирске оказались сильнее "Сибири" — 5:3.

Начало встречи получилось для "Автомобилиста" очень удачным. Олег Ли уже на первой минуте открыл счет в матче, а через минуту Степан Хрипунов сделал счет 2:0. "Сибирь" в концовке первого периода наказала "Автомобилист" за удаление и отыграла одну шайбу, а в начале второго игрового отрезка хозяева сравняли счет — 2:2. 

Но "Автомобилисту" вновь удалось повести с преимуществом в две шайбы: сначала Стефан да Коста точным броском вывел свою команду вперед, а затем капитан екатеринбуржцев Сергей Широков сделал счет 4:2. "Сибирь" забросила третью шайбу в конце второго периода, но сравнять счет ей не удалось. Итоговую точку в матче поставил Анатолий Голышев, поразивший пустые ворота хозяев в самой концовке встречи — 5:3.

Областная газета Свердловской области

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