Уроженец Нижнего Тагила подписал контракт с клубом НХЛ

Никита Сошников - уроженец Тагила. Фото: Владимир ВАСИЛЬЕВ.

28-летний нападающий Никита СОШНИКОВ подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». Как сообщил официальный сайт американского клуба, соглашение заключено сроком на один год на сумму 750 тысяч долларов.

Никита Сошников – уроженец Нижнего Тагила, однако за команды области никогда не выступал. Свою профессиональную карьеру он начал в 2013 году в клубе КХЛ «Атлант» (Мытищи), где отыграл два сезона.

В 2015-м игрок отправился за океан и провел там четыре года, выступая за команды НХЛ, но в основном – АХЛ. В НХЛ Сошников играл за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз». На лед выходил нечасто (87 матчей), забил 8 голов.

В 2019 году хоккеист вернулся в Россию – в «Салават Юлаев». Позднее перешел в ЦСКА, а оттуда – в «Авангард».

В последнем чемпионате КХЛ Никита Сошников провел 33 матча, в которых набрал 16 очков (4 гола и 12 результативных передач).

Средний Урал и НХЛ

В НХЛ играли в общей сложности 10 свердловчан. Они уроженцы всего двух городов области – Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Первыми за океан уехали защитник Илья Бякин и нападающий Алексей Яшин. Было это в 1993 году. С той поры в лиге каждый год играл как минимум один наш земляк. В 2003–2006 годах свердловчан в НХЛ было пятеро.

Наибольших успехов в сильнейшей лиге мира добились вратарь Николай Хабибулин, защитник Владимир Малахов и нападающий Павел Дацюк, которые становились обладателями Кубка Стэнли.

Нижний Тагил и НХЛ

Кроме Сошникова, в НХЛ играли еще 3 уроженца Нижнего Тагила: защитник Сергей Гусев (1997–2001) и нападающие братья Радуловы – Игорь (2002–2004) и Александр (2006–2022, с перерывами).

Средний Урал и «Айлендерс»

В «Айлендерс» в 90-е годы прошлого века выступали два екатеринбуржца – защитник Владимир Малахов и нападающий Алексей Яшин. Первый отыграл за клуб три года, второй – пять.

В прошлом сезоне контракт с нью-йоркцами заключил нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, однако ни одного матча в составе «островитян» он так и не провел – и вернулся домой.