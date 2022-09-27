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27 сентября 2022, 15:00

ХК "Автомобилист" покинули два игрока клубной системы

защитник Илья Гатиятулин и нападающий Данила Дяденькин

Оба спортсмена вошли в систему "Автомобилиста" по ходу сезона 2020/21. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Действие контрактов защитника Ильи Гатиятулина и нападающего Данилы Дяденькина прекращено по соглашению сторон.

Об этом информирует пресс-служба хоккейного клуба. "Желаем хоккеистам успешного продолжения спортивной карьеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Илья Гатиятулин перешел в систему "Автомобилиста" по ходу сезона 2020/21. Выступал за "Авто" и "Горняк". В ВХЛ в составе фарм-клуба провел 45 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Данила Дяденькин также вошел в "Горняк" по ходу сезона 2020/21. На его счету 48 матчей в ВХЛ в составе команды и 9 (4+5) набранных очков.

Областная газета Свердловской области

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