Казань брал

«Автомобилист» является самой результативной командой КХЛ. В 12 матчах он забил 47 голов (в среднем за игру – 3,9 заброшенных шайбы). Фото: Владимир Васильев

Екатеринбургский клуб «Автомобилист» остается единственной командой КХЛ, которая в нынешнем сезоне не потерпела ни одного поражения в родных стенах. В очередном туре «шоферы» в Екатеринбурге обыграли казанский «Ак Барс» – 5:2.

Главным изменением в составе «Автомобилиста» стало появление в воротах Игоря Бобкова. 31-летний голкипер перебрался в Екатеринбург в минувшее межсезонье как раз из Казани и до минувшего четверга провел за «шоферов» только один матч, да и тот неполный: Игорь пропустил пять шайб от «Торпедо» за два периода и был заменен. Поэтому решение тренерского штаба доверить Бобкову место в воротах против одной из сильнейших команд лиги было довольно рискованным. Правда, после матча окажется, что риск полностью оправдался (Игорь совершил 39 сэйвов и был признан лучшим игроком матча), а шаг этот был намеренный.

– Игорь Бобков сегодня здорово сыграл, – отметил после матча наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин. – Не скрою, мы готовили его именно к «Ак Барсу».

Сам матч можно поделить на несколько отрезков. «Автомобилист» гораздо лучше действовал в первом периоде и сумел реализовать две красивые атаки. Сначала Александр Щемеров выкатил шайбу на пятак Патрису Кормье, и канадец открыл счет. Затем отличилось первое звено. Стефан да Коста вкатился в чужую зону, отдал на Сергея Широкова, который доставил шайбу до Анатолия Голышева – 2:0.

Продолжили екатеринбуржцы контролировать игру и в начале второго периода, и на 30-й минуте 18-летний Виктор Неучев забросил свою вторую шайбу за «Автомобилист», сделав счет 3:0.

Казалось, что все идет как нельзя лучше, но валидольную концовку «шоферы» организовали себе самостоятельно. Началось все с того, что Алексей Василевский совершил нелепую оплошность, послав шайбу поперек своего пятачка, чем вывел Вадима Шипачева один на один с Бобковым, и казанцы одну шайбу отыграли.

Интересно, что после матча на общение с журналистами обычно приходит тот игрок, который лучше всех себя проявил. Однако в этот вечер к прессе пришел Василевский, чтобы публично извиниться за свою ошибку.

– Не рассчитал: доли секунды, игроки у «Ак Барса» быстрые. Прошу прощения у партнеров, хорошо, что сегодня смогли победить. А вообще, еще в детской школе учат, что такие поперечные передачи в своей зоне делать нельзя. Поэтому, дети, не совершайте моих ошибок, – сказал Алексей Василевский.

После первой пропущенной прилетела и вторая. «Ак Барс» сократил отставание до минимума и во второй части второго периода полностью доминировал. Казанцы владели инициативой и в третьем игровом отрезке, но «Автомобилист» сумел выстоять, а в самой концовке дважды наказал соперника за снятие вратаря. Сначала пустые ворота поразил Брукс Мэйсек, а затем Степан Хрипунов.

Команда Николая Заварухина набрала 19 очков и по состоянию на вчерашний день лидировала в Восточной конференции.

Завтра, 2 октября, «шоферы» встретятся в Екатеринбурге с «Салаватом Юлаевым». А затем «Автомобилисту» предстоит еще два раза сыграть с «Ак Барсом», но уже в Казани – 4 и 6 октября.