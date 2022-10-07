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Спорт / Хоккей
7 октября 2022, 00:07

"Автомобилист" в третий раз в сезоне обыграл "Ак Барс"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал еще одну победу над казанским "Ак Барсом". Екатеринбуржцы вырвали победу в Казани в овертайме — 2:1.

Первый период прошел без голов, хотя моменты были у обеих команд. "Шоферы" вышли вперед во втором периоде, отличился Данил Романцев. Долгое время счет сохранялся неизменным, но в третьем периоде удаления "Автомобилиста" сказались на результате. Хозяева сумели сравнять счет, шайбу забросил Илья Сафонов, отметившийся в прошлом матче дублем. 

Как и в предыдущей игре, исход решился в овертайме. Обе команды были близки, чтобы вырвать победу, но удачнее оказались екатеринбуржцы. Олег Ли отдал на Данила Романцева, который оформил дубль и принес своей команде победу — 2:1.

Областная газета Свердловской области

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