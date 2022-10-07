Новая (по)беда

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал 11-ю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Казани «шоферы» обыграли местный «Ак Барс» со счетом 2:1 и получили очередные два очка (теперь их 23 – больше всех в Восточной конференции). Но при этом команда потеряла игрока – уже пятого за последнее время.

Волею календаря «Автомобилист» и «Ак Барс» за одну неделю сыграли друг с другом три матча. И во всех победили уральцы.

Третье противостояние вышло менее результативным, чем первые два (тогда было забито 7 и 9 голов), и в нем было очень много борьбы. Казанские хоккеисты действовали жестко, а порой и откровенно грубо. Уже в первом периоде Кирилл Адамчук ударил коленом одного из лидеров «Автомобилиста» – нападающего второй тройки Кертиса Волка. Канадец покинул площадку только при помощи врачей. Адамчук схлопотал пятиминутный штраф и удаление до конца матча, но, кажется, не сильно этому расстроился, так как основную задачу он выполнил – нейтрализовал лучшего ассистента «шоферов» всей КХЛ (14 результативных передач).

– По состоянию на сейчас, думаю, Кертис выбыл надолго, – сказал после матча наставник екатеринбуржцев Николай Заварухин.

Волк – уже пятый игрок «Автомобилиста», получивший тяжелую травму в последние две недели. Ранее команда лишилась форвардов первого звена Сергея Широкова и Стефана да Косту (оба входят в тройку лучших бомбардиров КХЛ), а также еще центрфорварда третьей тройки Павла Куликова и ключевого защитника Джесси Блэкера.

Потеряв Волка, «шоферы» получили пять минут численного преимущества, но воспользоваться им не смогли, хотя в большинстве «Автомобилист» в этом сезоне наколотил уже 19 шайб (второй показатель в лиге).

В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели, а во втором екатеринбуржцы сумели открыть счет: гол забил 29-летний Данил Романцев, переведенный на место травмированного Волка.

Хозяева продолжали играть грубо, игроки «Автомобилиста» на эти провокации не велись. Но в третьем периоде дисциплина все же подвела команду Николая Заварухина: «шоферы» получили три удаления подряд. Первые две попытки «Ак Барс» не реализовал, но третьим шансом все же воспользовался Илья Сафонов. Отметившийся в предыдущей игре дублем, он отличился и в этом матче.

Судьба встречи решалась в овертайме. На этот раз тренер хозяев Олег Знарок не стал рисковать и менять голкипера на еще одного полевого игрока, но даже в формате три на три казанцы создали много моментов, чтобы забить. В последнем эпизоде за «Автомобилист» сыграла штанга, после чего «шоферы» убежали в ответную быструю атаку. Олег Ли протащил шайбу через всю площадку, отдал на Данила Романцева, и тот оформил дубль – 2:1.

Данил был признан лучшим игроком матча, но был в этой игре и еще один герой – голкипер уральцев Игорь Бобков. В первой встрече «Автомобилиста» и «Ак Барса», состоявшейся в прошлый четверг в Екатеринбурге, Игорь совершил 39 сэйвов. На сей раз он отразил 45 бросков по своим воротам.

− Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру. Тяжело нам пришлось, особенно в третьем периоде, где было много удалений. Вратарь здорово держал нас в игре. Ребята сыграли и за себя, и за травмированных парней. Командная победа, спасибо ребятам, – сказал после матча Николай Заварухин.

Сегодня, 8 октября, екатеринбуржцы завершат трехматчевую выездную серию. В Нижнекамске «Автомобилист» сыграет с местным «Нефтехимиком», который после 10 поражений подряд на старте чемпионата последние 5 матчей выиграл.