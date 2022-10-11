Гол «Автомобилиста» в ворота «Ак Барса» признан лучшим

Анатолий Голышев воспринял свой самый красивый гол на удивление безэмоционально Фото: Владимир Васильев

Лучшим голом сентября Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала тот, который забил нападающий «Автомобилиста» Анатолий ГОЛЫШЕВ.

Шайба была заброшена 29 сентября во время матча «Автомобилист» — «Ак Барс», проходившего в Екатеринбурге. На 15-й минуте первого периода при счете 1:0 в пользу хозяев форвард «шоферов» Стефан да Коста вошел в зону казанцев по правому флангу, вытянул на себя защитника и отдал в центр на Сергея Широкова. Вокруг того находились три соперника, но капитан уральцев исхитрился сделать передачу на левый край, где накатывавшийся на ворота Анатолий Голышев в одно касание переправил шайбу в сетку.

– «Барсов» просто разорвали в клочья, – заметил телекомментатор.

Тот матч екатеринбуржцы выиграли со счетом 5:2.

Всего в список лучших в сентябре лига включила 10 голов. Среди них есть еще один, забитый екатеринбуржцами. Это шайба Брукса Мэйсека, заброшенная в ворота ярославского «Локомотива» в первом матче сезона («ОГ» подробно описала этот гол в номере за 6 сентября). Шайба Мэйсека заняла в рейтинге КХЛ шестое место.