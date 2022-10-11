"Автомобилист" взял реванш у "Торпедо", уверенно победив в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ. "Шоферы" на своем льду взяли реванш у нижегородского "Торпедо" — 4:1.

"Автомобилист" включил в состав на игру сразу несколько молодых игроков из своей системы и при этом начал матч очень уверенно. "Шоферы" постоянно создавали моменты у чужих ворот, хоккеисты "Торпедо" же в основном оборонялись. В конце первого периода "Автомобилист" получил сразу несколько удалений подряд. Сначала Максим Рассейкин получил два малых штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, а затем к нему на скамейке штрафников присоединился Патрис Кормье. Гости больше минуты играли в формате 5 на 3, но "шоферы" сумели выстоять. Сохранили счет неизменным екатеринбуржцы и в формате 4 на 5, а как только Кормье выскочил на лед, "Автомобилист" провел результативную атаку. Все тот же Кормье дотащил шайбу до чужой зоны, покатил на Данила Романцева, который открыл счет — 1:0.

Во втором периоде хозяева отличились еще дважды. Сначала Анатолий Голышев замкнул передачу партнера на дальней штанге, а затем отличился 18-летний Виктор Неучев. В третьем периоде "Торпедо" усилили давление на вратаря "шоферов" и за несколько минут до конца все же сумели отличиться и распечатать ворота Игоря Бобкова. Но на итоговый результат это не повлияло. Гости сняли голкипера, чтобы получить численное преимущество, за что были наказаны. Анатолий Голышев поразил пустые ворота и установил окончательный счет встречи — 4:1.