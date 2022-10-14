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14 октября 2022, 21:50

"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" все четыре матча "регулярки"

игроки "Автомобилист

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Сегодня, 14 октября, в матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 2:1.

Уральская и татарстанская команды сыграли друг с другом за 16 дней 4 матча. И все 4 выиграли "шоферы". В одной встрече они победили в основное время, в двух — в овертайме, а сегодня взяли верх в серии буллитов.

Четвертый поединок получился наименее результативным: соперники забили с игры всего по одной шайбе.

Открыл счет "Ак Барс" на 16-й минуте (отличился Михаил Глухов). "Автомобилист" отыгрался на 30-й минуте — гол забил Данил Романцев. Обе шайбы были заброшены в равных составах.

Судьба матча решилась в серии буллитов. Наставник хозяев Николай Заварухин выпустил на лед вместо Игоря Бобкова другого вратаря — Юхана Матссона. Расчет оправдался: швед пропустил только один гол, а его казанский коллега Тимур Билялов — два.

Победный бросок сделал Анатолий Голышев.

"Автомобилист" набрал 27 очков (после 18 матчей) и сохранил лидерство на Востоке.

Областная газета Свердловской области

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