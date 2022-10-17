"Автомобилист" без семи игроков основы обыграл "Амур"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 19-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл хабаровский "Амур" со счетом 4:2.

Дальневосточники не могут выиграть в Екатеринбурге уже 6 лет — с ноября 2016 года. А последние 4 года не могли даже забить.

С другой стороны, "Автомобилист" вышел на игру без 7 игроков стартового состава (перед матчем с "Амуром" команда потеряла Патриса Кормье, зато вернулись Стефан да Коста и Георгий Белоусов). Так что исход встречи был неочевиден.

"Амуру" удалось прервать безголевую серию, но победа вновь осталась за хозяевами. Шайбы у "шоферов" забросили: Павел Воронков, Брукс Мэйсек, Стефан да Коста и Анатолий Голышев (в пустые ворота).

Мэйсек набрал 23-е очко и сохранил первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

"Автомобилист" по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции (29 очков после 19 матчей).

В следующем туре "шоферы" сыграют с лидером "Запада" и всей КХЛ — питерским СКА. Игра состоится 19 октября. В этом матче сможет сыграть Патрис Кормье.