"Автомобилист" потерял лидерство на Востоке

Следующий матч "Автомобилист" проведет 21 октября. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 20-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" уступил в Санкт-Петербурге лидеру сезона — местному СКА со счетом 1:3.

Уральцы, которые приехали в Питер в статусе второй команды лиги, провалили начало матча, и уже на третьей минуте хозяева (Александр Никишин) открыли счет. К середине периода "шоферы" пришли в себя, и Патрис Кормье, вернувшийся в строй после одноматчевой дисквалификации, забил ответный гол.

Начало второго периода стало копией первого: хозяева забили быстрый гол (отличился Дмитрий Яшкин). А вот продолжения не последовало — "Автомобилист" ответить не сумел. В середине третьего периода Патрис Кормье заработал удаление, и СКА его реализовали — 3:1.

За две с лишним минуты до сирены наставник "Автомобилиста" Николай Заварухин заменил вратаря Игоря Бобкова на шестого полевого игрока, но забить команда не смогла.

Потерпев шестое поражение в сезоне, екатеринбуржцы утратили лидерство в Восточной конференции: магнитогорский "Металлург" свой матч (c "Ак Барсом") тоже проиграл, но только в овертайме, что принесло южноуральцам одно очко. В итоге у них теперь, как и у "шоферов", 29 баллов, но лучшие дополнительные показатели.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 21 октября. В Москве он сыграет с ЦСКА.