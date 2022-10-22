«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл два матча подряд в основное время

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 21-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Москве действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). Уральцы впервые в сезоне проиграли два раза подряд в основное время (в предыдущей встрече они уступили питерскому СКА — 1:3).

В поединке с москвичами свой единственный гол «Автомобилист» забил при счете 0:2, когда играл в формате «пять на три». Автором заброшенной шайбы стал Анатолий Голышев. Это его 10-й гол в сезоне.

Последнюю шайбу «шоферы» пропустили в пустые ворота.

«Автомобилист» имеет 29 очков и по-прежнему занимает 2 место на «Востоке».

Следующий матч екатеринбуржцы проведут в воскресенье, 23 октября. На выезде они сыграют с «Сочи».