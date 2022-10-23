"Автомобилист" прервал двухматчевую серию поражений

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 22-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" выиграл на выезде у "Сочи" со счетом 5:2. Уральцы, проигравшие 2 предыдущих встречи, одержали 12-ю победу в сезоне и догнали лидера Восточной конференции — магнитогорский "Металлург": у обоих клубов по 31 очку.

Первые 2 периода матча в Сочи прошли в равной борьбе: после 40 минут игры "шоферы" вели с минимальным счетом 2:1 (у гостей отличились Денис Баранцев и Данил Романцев).

Перелом наступил на 45–46-й минутах, когда Стефан до Коста забил 2 гола в ворота хозяев с интервалом в 111 секунд. После этого "Сочи" поменял вратаря, но вышедшему вместо Максима Третьяка Артемию Плешкову уже через 5 минут тоже пришлось вынимать шайбу из сетки. 5-й гол "Автомобилиста" забил Брукс Мэйсек. Это его 12-я шайба в сезоне, и канадец с немецким паспортом теперь не только лучший бомбардир КХЛ (24 очка), но и лучший снайпер (вместе с Маратом Хайруллиным из СКА).

Одержав 12-ю победу в сезоне, "Автомобилист" догнал лидера Восточной конференции — магнитогорский "Металлург": у обоих клубов по 31 очку. В следующем матче уральские команды сыграют друг с другом. Встреча состоится в среду, 26 октября, в Магнитогорске.