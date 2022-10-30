"Автомобилист" в кризисе: четвертое поражение в последних пяти матчах

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 24-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке проиграл "Адмиралу" со счетом 1:2. Это четвертое поражение "шоферов" в последних пяти матчах.

"Автомобилист", в состав которого вернулся отбывший одноматчевую дисквалификацию Патрис Кормье, очень слабо провел первый период, нахватав сразу 6 штрафных минут. В меньшинстве удалось отбиться, но напряжение не могло не сказаться: на 12-й минуте гости вышли вперед (забил Александр Шевченко — это его первый гол в сезоне).

После перерыва "шоферы" "проснулись" (преимущество по броскам во второй двадцатиминутке — 11:4) и на 27-й минуте сравняли счет. Брукс Мэйсек из-за ворот набрасывал шайбу на пятачок, а вратарь гостей Александр Лазушин, пытаясь перехватить этот пас клюшкой, переправил шайбу в свои ворота.

"Автомобилист" продолжал атаковать, но вместо того, чтобы забить еще (моменты были) — пропустил. Павел Воронков заработал удаление, и хозяева подтвердили статус одной из худших команд лиги по игре в меньшинстве — 1:2.

В третьем периоде игровое преимущество хозяев возросло до подавляющего (броски — 21:2!), однако "Адмирал" творил чудеса в защите. За 2:12 до сирены "шоферы" сняли вратаря, но забить не сумели.

Потерпев девятое поражение в сезоне, "Автомобилист" опустился на третье место в турнирной таблице Востока.

Следующий матч — 3 ноября дома с "Амуром", который сегодня проиграл в Челябинске "Трактору" 0:1 и занимает последнее место в конференции.