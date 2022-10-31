«Автомобилист» тормозит

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» на своей площадке впервые с 2015 года. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 24-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:2. Это второе подряд поражение «шоферов» и четвертое – в последних пяти матчах.

«Автомобилист», в состав которого вернулся отбывший одноматчевую дисквалификацию Патрис Кормье, очень слабо провел первый период, нахватав сразу 6 штрафных минут. В меньшинстве удалось отбиться, но потеря сил, потраченных на это, не могла не сказаться: на 12-й минуте гости вышли вперед (шайбу забросил Александр Шевченко, для которого это первый гол в сезоне).

После перерыва «шоферы» оживились (их преимущество по броскам в створ ворот во второй двадцатиминутке – 11:4) и на 27-й минуте, играя в формате «пять на три», сравняли счет. Второй бомбардир и снайпер КХЛ Брукс Мэйсек из-за ворот набросил шайбу на пятачок, а вратарь гостей Александр Лазушин, пытаясь перехватить этот пас, переправил ее в свои ворота.

«Автомобилист» продолжил атаковать, но вместо того, чтобы забить еще (моменты были), – пропустил. На 34-й минуте нападающий Павел Воронков заработал удаление за удар соперника клюшкой, и хозяева подтвердили статус одной из худших команд лиги по игре в меньшинстве — 1:2 (соперники, имея численное преимущество, забили в ворота «шоферов» уже 25 шайб).

В третьем периоде игровое преимущество екатеринбуржцев возросло до подавляющего (броски в створ – 21:2!), однако «Адмирал» творил чудеса в защите. За 2.12 до сирены «шоферы» сняли вратаря, но забить так и не сумели.

Потерпев девятое поражение в сезоне, «Автомобилист» опустился на третье место в турнирной таблице Востока.

Следующий матч – 3 ноября дома с «Амуром», который в воскресенье проиграл в Челябинске «Трактору» со счетом 0:1 и занимает последнее место в конференции.

В этом сезоне уральцы и дальневосточники уже встречались – 17 октября в Екатеринбурге. Тогда победили «шоферы» – 4:2.

Готовятся к возвращению Одна из главных причин спада в игре «Автомобилиста» – многочисленные травмы, обрушившиеся на команду в последние недели. Сейчас в лазарете находятся сразу пять игроков основного состава. Директор клуба Максим Рябков рассказал о том, как идет их восстановление: – Степан Хрипунов и Джесси Блэкер уже выходят на лед. Также на этой неделе начинает работать Кертис Волк. Сергею Широкову, к счастью, операция не потребовалось, и мы рассчитываем, что он тоже приступит к работе в ближайшие дни. Надеемся, что в течение первой половины ноября все эти четыре хоккеиста смогут вернуться в состав. А вот Алексей Макеев выбыл надолго, ждем его к февралю.