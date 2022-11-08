Памятник ушедшей «Эпохе»

В областной столице, у «Екатеринбург Арены», установили скульптурную группу «Эпоха», посвященную легендарной команде СКА (Свердловск) по хоккею с мячом. В центре композиции – фигура «короля бенди» Николая ДУРАКОВА, который стал символом русского хоккея. Открытие монумента вызвало у корреспондента «ОГ» Владимира ВАСИЛЬЕВА смешанные чувства.
Семь лет назад два екатеринбуржца – директор литейной мастерской Иван Дубровин и бизнесмен Андрей Симановский – придумали проект под названием «Говори великим «спасибо!» при жизни». Суть его заключается в установке монументов великим уральским спортсменам – и не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас.
Первое монументальное «спасибо!» было сказано волейбольной команде «Уралочка» и ее почти бессменному наставнику Николаю Карполю: памятник им был возведен возле Дворца игровых видов спорта в 2019 году. На открытии присутствовало множество вип-персон, в том числе и Николай Дураков. По свидетельству корреспондента «ОГ» Евгения Ячменева, Андрей Симановский тогда сказал хоккеисту: «Николай Александрович, следующая скульптура будет посвящена вам и вашим одноклубникам».
И вот обещание выполнено.
«Эпоха» длиной в два года
Монумент создал скульптор Виктор Мосиелев (в Екатеринбурге установлены несколько его работ: например, памятники Майклу Джексону и Геннадию Букину). На создание «Эпохи» ушло в общей сложности два года.
– Было несколько вариантов, подготовленных разными авторами, только я сделал пять, в итоге выбрали этот, – рассказывал Виктор Мосиелев в интервью «ОГ» в прошлом году, когда памятник существовал еще только в глиняном варианте. – Я сам играл в хоккей с мячом, так что знаю эту игру отлично, но все равно, работая над скульптурой, изучал старые фотографии, сохранившиеся видеозаписи. Например, я обратил внимание, что крайние буквы в надписи «СССР» заходили на полоску.
Окончательный вариант памятника сделан из бронзы, отлили его в мастерской Ивана Дубровина под Первоуральском. Высота монумента (с постаментом) – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны.
Ложка дегтя
Скульптура «Эпоха» установлена на улице Татищева – возле «Екатеринбург Арены», которая когда-то называлась Центральным стадионом, где команда СКА добилась большинства из своих великих побед.
По злой иронии судьбы нынешняя «Екатеринбург Арена» – это сугубо футбольный стадион. В хоккей с мячом здесь давным-давно не играют и – по крайней мере в ближайшие годы (а скорее всего, никогда) – играть не будут: считается, что заливка льда портит современный травяной покров.
Саму команду область тоже не сберегла. В начале ХХ века СКА все время испытывал серьезные финансовые проблемы, и летом 2009 года они его добили: клуб вынужден был отказаться от участия в сильнейшем российском дивизионе. Совсем умереть команде не дали – сделали ее фарм-клубом первоуральского «Уральского трубника». Сейчас СКА играет в подэлитном дивизионе, но и там, мягко говоря, не блещет…
На открытии монумента возле ДИВСа Николай Карполь сказал:
– Это не памятник мне – их посмертно ставят.
Скульптура «Эпоха» – это, увы, во всех смыслах памятник легенде, которой больше нет.
СКА (Спортивный клуб армии), город Свердловск
- Армейская команда по хоккею с мячом. Наряду с волейбольной «Уралочкой» – главный спортивный символ Свердловской области.
- 12-кратный чемпион страны.
- Первая свердловская команда, выигравшая чемпионат СССР (1950).
- Победитель первого в истории Кубка европейских чемпионов (1974).
- В 50–60-е годы прошлого века – базовый клуб сборной СССР, которая в то время была бессменным чемпионом мира.
Николай Дураков
- Нападающий и полузащитник. Отыграл за СКА 22 сезона (1954–1976). 17 лет входил в сборную СССР.
- За клуб забил минимум 584 гола (не вся статистика сохранилась), за сборную – 47.
- 7-кратный чемпион мира.
- Девятикратный чемпион СССР.
- Обладатель Кубка европейских чемпионов.
- В 1969 году на чемпионате мира в Швеции был признан местной прессой «королем бенди». Впоследствии никто и никогда не ставил этот титул под сомнение.
Величайшие из партнеров
На лентах выбиты фамилии 14-ти игроков СКА, которые (как и Николай Дураков) становились чемпионами мира. Это:
- Валентин Атаманычев
- Александр Измоденов
- Валентин Хардин
- Виктор Шеховцов
- Михаил Осинцев
- Юрий Варзин
- Анатолий Голубев
- Николай Назаров
- Анатолий Шаклеин
- Юрий Школьный
- Евгений Горбачев
- Владимир Тарасевич
- Александр Сивков
- Валерий Эйхвальд
Большинство этих людей, увы, умерли. Живых, по нашим данным, пятеро – Дураков, Сивков, Эйхвальд, Горбачев и Хардин. Горбачев живет в Москве, остальные – на Урале.
- Опубликовано в №205 от 09.11.2022