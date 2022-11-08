Памятник ушедшей «Эпохе»

Фото: Павел Ворожцов

В областной столице, у «Екатеринбург Арены», установили скульптурную группу «Эпоха», посвященную легендарной команде СКА (Свердловск) по хоккею с мячом. В центре композиции – фигура «короля бенди» Николая ДУРАКОВА, который стал символом русского хоккея. Открытие монумента вызвало у корреспондента «ОГ» Владимира ВАСИЛЬЕВА смешанные чувства.

Семь лет назад два екатеринбуржца – директор литейной мастерской Иван Дубровин и бизнесмен Андрей Симановский – придумали проект под названием «Говори великим «спасибо!» при жизни». Суть его заключается в установке монументов великим уральским спортсменам – и не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас.

Первое монументальное «спасибо!» было сказано волейбольной команде «Уралочка» и ее почти бессменному наставнику Николаю Карполю: памятник им был возведен возле Дворца игровых видов спорта в 2019 году. На открытии присутствовало множество вип-персон, в том числе и Николай Дураков. По свидетельству корреспондента «ОГ» Евгения Ячменева, Андрей Симановский тогда сказал хоккеисту: «Николай Александрович, следующая скульптура будет посвящена вам и вашим одноклубникам».

И вот обещание выполнено.

«Эпоха» длиной в два года

Монумент создал скульптор Виктор Мосиелев (в Екатеринбурге установлены несколько его работ: например, памятники Майклу Джексону и Геннадию Букину). На создание «Эпохи» ушло в общей сложности два года.

– Было несколько вариантов, подготовленных разными авторами, только я сделал пять, в итоге выбрали этот, – рассказывал Виктор Мосиелев в интервью «ОГ» в прошлом году, когда памятник существовал еще только в глиняном варианте. – Я сам играл в хоккей с мячом, так что знаю эту игру отлично, но все равно, работая над скульптурой, изучал старые фотографии, сохранившиеся видеозаписи. Например, я обратил внимание, что крайние буквы в надписи «СССР» заходили на полоску.

Окончательный вариант памятника сделан из бронзы, отлили его в мастерской Ивана Дубровина под Первоуральском. Высота монумента (с постаментом) – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны.

Ложка дегтя

Скульптура «Эпоха» установлена на улице Татищева – возле «Екатеринбург Арены», которая когда-то называлась Центральным стадионом, где команда СКА добилась большинства из своих великих побед.

По злой иронии судьбы нынешняя «Екатеринбург Арена» – это сугубо футбольный стадион. В хоккей с мячом здесь давным-давно не играют и – по крайней мере в ближайшие годы (а скорее всего, никогда) – играть не будут: считается, что заливка льда портит современный травяной покров.

Саму команду область тоже не сберегла. В начале ХХ века СКА все время испытывал серьезные финансовые проблемы, и летом 2009 года они его добили: клуб вынужден был отказаться от участия в сильнейшем российском дивизионе. Совсем умереть команде не дали – сделали ее фарм-клубом первоуральского «Уральского трубника». Сейчас СКА играет в подэлитном дивизионе, но и там, мягко говоря, не блещет…

На открытии монумента возле ДИВСа Николай Карполь сказал:

– Это не памятник мне – их посмертно ставят.

Скульптура «Эпоха» – это, увы, во всех смыслах памятник легенде, которой больше нет.

СКА (Спортивный клуб армии), город Свердловск Армейская команда по хоккею с мячом. Наряду с волейбольной «Уралочкой» – главный спортивный символ Свердловской области.

12-кратный чемпион страны.

Первая свердловская команда, выигравшая чемпионат СССР (1950).

Победитель первого в истории Кубка европейских чемпионов (1974).

В 50–60-е годы прошлого века – базовый клуб сборной СССР, которая в то время была бессменным чемпионом мира.

Николай Дураков Фото: Павел Ворожцов Нападающий и полузащитник. Отыграл за СКА 22 сезона (1954–1976). 17 лет входил в сборную СССР.

За клуб забил минимум 584 гола (не вся статистика сохранилась), за сборную – 47.

7-кратный чемпион мира.

Девятикратный чемпион СССР.

Обладатель Кубка европейских чемпионов.

В 1969 году на чемпионате мира в Швеции был признан местной прессой «королем бенди». Впоследствии никто и никогда не ставил этот титул под сомнение.

Величайшие из партнеров На лентах выбиты фамилии 14-ти игроков СКА, которые (как и Николай Дураков) становились чемпионами мира. Это: Валентин Атаманычев

Александр Измоденов

Валентин Хардин

Виктор Шеховцов

Михаил Осинцев

Юрий Варзин

Анатолий Голубев

Николай Назаров

Анатолий Шаклеин

Юрий Школьный

Евгений Горбачев

Владимир Тарасевич

Александр Сивков

Валерий Эйхвальд Большинство этих людей, увы, умерли. Живых, по нашим данным, пятеро – Дураков, Сивков, Эйхвальд, Горбачев и Хардин. Горбачев живет в Москве, остальные – на Урале.