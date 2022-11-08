Темы дня

Спорт / Хоккей
8 ноября 2022, 23:09

Памятник ушедшей «Эпохе»

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В областной столице, у «Екатеринбург Арены», установили скульптурную группу «Эпоха», посвященную легендарной команде СКА (Свердловск) по хоккею с мячом. В центре композиции – фигура «короля бенди» Николая ДУРАКОВА, который стал символом русского хоккея. Открытие монумента вызвало у корреспондента «ОГ» Владимира ВАСИЛЬЕВА смешанные чувства.

Семь лет назад два екатеринбуржца – директор литейной мастерской Иван Дубровин и бизнесмен Андрей Симановский – придумали проект под названием «Говори великим «спасибо!» при жизни». Суть его заключается в установке монументов великим уральским спортсменам – и не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас.

Первое монументальное «спасибо!» было сказано волейбольной команде «Уралочка» и ее почти бессменному наставнику Николаю Карполю: памятник им был возведен возле Дворца игровых видов спорта в 2019 году. На открытии присутствовало множество вип-персон, в том числе и Николай Дураков. По свидетельству корреспондента «ОГ» Евгения Ячменева, Андрей Симановский тогда сказал хоккеисту: «Николай Александрович, следующая скульптура будет посвящена вам и вашим одноклубникам».

И вот обещание выполнено.

«Эпоха» длиной в два года

Монумент создал скульптор Виктор Мосиелев (в Екатеринбурге установлены несколько его работ: например, памятники Майклу Джексону и Геннадию Букину). На создание «Эпохи» ушло в общей сложности два года.

– Было несколько вариантов, подготовленных разными авторами, только я сделал пять, в итоге выбрали этот, – рассказывал Виктор Мосиелев в интервью «ОГ» в прошлом году, когда памятник существовал еще только в глиняном варианте. – Я сам играл в хоккей с мячом, так что знаю эту игру отлично, но все равно, работая над скульптурой, изучал старые фотографии, сохранившиеся видеозаписи. Например, я обратил внимание, что крайние буквы в надписи «СССР» заходили на полоску.

Окончательный вариант памятника сделан из бронзы, отлили его в мастерской Ивана Дубровина под Первоуральском. Высота монумента (с постаментом) – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны.

Ложка дегтя

Скульптура «Эпоха» установлена на улице Татищева – возле «Екатеринбург Арены», которая когда-то называлась Центральным стадионом, где команда СКА добилась большинства из своих великих побед.

По злой иронии судьбы нынешняя «Екатеринбург Арена» – это сугубо футбольный стадион. В хоккей с мячом здесь давным-давно не играют и – по крайней мере в ближайшие годы (а скорее всего, никогда) – играть не будут: считается, что заливка льда портит современный травяной покров.

Саму команду область тоже не сберегла. В начале ХХ века СКА все время испытывал серьезные финансовые проблемы, и летом 2009 года они его добили: клуб вынужден был отказаться от участия в сильнейшем российском дивизионе. Совсем умереть команде не дали – сделали ее фарм-клубом первоуральского «Уральского трубника». Сейчас СКА играет в подэлитном дивизионе, но и там, мягко говоря, не блещет…

На открытии монумента возле ДИВСа Николай Карполь сказал:

– Это не памятник мне – их посмертно ставят.

Скульптура «Эпоха» – это, увы, во всех смыслах памятник легенде, которой больше нет.

СКА (Спортивный клуб армии), город Свердловск

  • Армейская команда по хоккею с мячом. Наряду с волейбольной «Уралочкой» – главный спортивный символ Свердловской области.
  • 12-кратный чемпион страны.
  • Первая свердловская команда, выигравшая чемпионат СССР (1950).
  • Победитель первого в истории Кубка европейских чемпионов (1974).
  • В 50–60-е годы прошлого века – базовый клуб сборной СССР, которая в то время была бессменным чемпионом мира.

Николай Дураков

Фото: Павел Ворожцов
  • Нападающий и полузащитник. Отыграл за СКА 22 сезона (1954–1976). 17 лет входил в сборную СССР.
  • За клуб забил минимум 584 гола (не вся статистика сохранилась), за сборную – 47.
  • 7-кратный чемпион мира.
  • Девятикратный чемпион СССР.
  • Обладатель Кубка европейских чемпионов.
  • В 1969 году на чемпионате мира в Швеции был признан местной прессой «королем бенди». Впоследствии никто и никогда не ставил этот титул под сомнение.

Величайшие из партнеров

На лентах выбиты фамилии 14-ти игроков СКА, которые (как и Николай Дураков) становились чемпионами мира. Это:

  • Валентин Атаманычев
  • Александр Измоденов
  • Валентин Хардин
  • Виктор Шеховцов
  • Михаил Осинцев
  • Юрий Варзин
  • Анатолий Голубев
  • Николай Назаров
  • Анатолий Шаклеин
  • Юрий Школьный
  • Евгений Горбачев
  • Владимир Тарасевич
  • Александр Сивков
  • Валерий Эйхвальд

Большинство этих людей, увы, умерли. Живых, по нашим данным, пятеро – Дураков, Сивков, Эйхвальд, Горбачев и Хардин. Горбачев живет в Москве, остальные – на Урале.

  • Опубликовано в №205 от 09.11.2022
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2022, 20:50 / Спорт
Вероника Яметова завоевала серебро на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию
06.11.2022, 18:02 / Спорт
"Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Локомотивом"
06.11.2022, 10:07 / Спорт
Боксер из Екатеринбурга Шавкат Рахимов завоевал титул чемпиона мира
05.11.2022, 19:36 / Спорт
"Автомобилист" похоронили его бывшие игроки
05.11.2022, 19:11 / Спорт
"Уралочка" проиграла третий матч подряд