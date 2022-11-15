"Автомобилист" одержал первую в сезоне сухую победу и вышел на чистое первое место в Восточной конференции

В активе "шоферов" теперь 42 очка, первое место на Востоке и второе — во всей лиге. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 30-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл "Барыс" из Астаны со счетом 2:0. В параллельном матче "Салават Юлаев", который делил с "шоферами" первое место на Востоке, проиграл "Сочи" (3:4), в результате чего екатеринбуржцы стали единоличными лидерами конференции.

"Автомобилист" взял у "Барыса" "зеркальный" реванш за поражение в сентябрьском матче со счетом 0:2.

"Шоферы" одержали первую в этом сезоне сухую победу. Ворота команды защищал Юхан Матссон.

Голы у екатеринбуржцев забили: на 7-й минуте первого периода — Ник Эберт (3-я шайба американца в этом сезоне), а на 16-й минуте второго игрового отрезка — Брукс Мэйсек. Для канадца с немецким паспортом это уже 22-й успех в сезоне. Он по-прежнему возглавляет список лучших снайперов КХЛ.

В активе "шоферов" теперь 42 очка, первое место на Востоке и второе — во всей лиге.

Следующий матч "Автомобилист" проведет в четверг, 17 ноября. На своей площадке он сразится с магнитогорским "Металлургом" (41 очко, 2-е место на Востоке).