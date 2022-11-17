"Автомобилист" взял реванш у "Металлурга" и сохранил лидерство на Востоке

"Автомобилист" взял у "Металлурга" реванш за октябрьское поражение (0:3), набрал 44 очка и сохранил лидерство на Востоке. Фото: пресс-служба ФК "Автомобилист"

В 31-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл "Металлург" (Магнитогорск) со счетом 4:3.

Игра была абсолютно равной. Команды попеременно выходили вперед, все 3 периода закончились со счетом 1:1, а исход встречи определился только в овертайме.

У "Автомобилиста" прервалась голевая серия Брукса Мэйсека, который забивал 4 матча подряд. Зато блеснул Кертис Волк, забросивший 2 шайбы (в том числе победную — в овертайме). Другие голы забили Стефан да Коста и Степан Хрипунов. У магнитогорцев отличились Филипп Майе, Андрей Чибисов и Павел Акользин.

"Автомобилист" взял у "Металлурга" реванш за октябрьское поражение (0:3), набрал 44 очка и сохранил лидерство на Востоке.

Следующий матч "шоферы" проведут в субботу, 19 ноября. Соперник — аутсайдер чемпионата КХЛ "Сочи", который сегодня проиграл в Омске — 4:5.