"Автомобилист" отыгрался со счета 0:2 и одержал седьмую победу подряд

"Автомобилист" одержал 24-ю победу в сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 34-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в Челябинске "Трактор" — 3:2 (в овертайме). "Шоферы" взяли реванш за поражение в первом круге (3:4) и сохранили лидерство на Востоке.

Екатеринбуржцы неудачно начали матч, проиграв первый период со счетом 0:2. Вторая двадцатиминутка прошла без забитых голов, а на 4-й минуте третьей Стефан да Коста сократил разрыв до минимума. Счет 1:2 сохранялся до последней секунды основного времени — буквально: Ник Эберт забил вторую шайбу гостям, когда до финальной сирены оставалось меньше секунды.

В овертайме победную для "шоферов" шайбу забросил защитник Джесси Блекер на 64-й минуте. Таким образом, все голы "шоферов" в этом матче забили легионеры: француз, американец и канадец.

"Автомобилист" одержал 24-ю победу в сезоне, набрал 50 очков и сохранил за собой первое место на Востоке. Следующая игра — 25 ноября в Уфе против "Салавата Юлаева" (41 очко, 5 место на Востоке).