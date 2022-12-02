"Автомобилист" сохранил лидерство, Брукс Мэйсек установил личный рекорд

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 36-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" выиграл в Астане у местного "Барыса" — 2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Это была четвертая встреча команд в нынешнем сезоне, и в третий раз соперники сыграли со счетом 2:0 (один раз так выиграл "Барыс", дважды — "Автомобилист"). Еще один поединок закончился со счетом 4:3 в пользу уральцев.

Вратарь "шоферов" Юхан Маттсон второй раз в сезоне сыграл на "ноль". Голы у гостей забили Павел Куликов (он отличился второй матч подряд) и Брукс Мэйсек. Канадец с казахским паспортом забросил уже 25-ю шайбу в сезоне. Это личный рекорд форварда, который продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги.

"Автомобилист" по-прежнему занимает первое место на Востоке, опережая на одно очко магнитогорский "Металлург", который сегодня дома одолел ЦСКА — 2:1. Следующий матч "шоферы" проведут 4 декабря, и как раз против "Металлурга". Игра состоится в Магнитогорске.