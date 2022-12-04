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Спорт / Хоккей
4 декабря 2022, 19:30

"Автомобилист" обыграл главного конкурента и упрочил лидерство на Востоке

Автомобилист

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

В 37-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1.

Это был матч лидеров Востока: у "шоферов" перед игрой было 53 очка, у "сталеваров"  — 52.

Гости неудачно начали встречу, пропустив уже на первой минуте. Но к перерыву счет сравнялся: отличился Павел Куликов.

Во втором периоде "Автомобилист" вышел вперед: гол забил недавно перешедший к "шоферам" из "Ак Барса" Данил Тарасов. Это уже вторая его шайба за екатеринбургский клуб.

Передачу Тарасову сделал Стефан да Коста, который благодаря этому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги: у него теперь 40 очков (12+28) — на очко больше, чем у другого "шофера" — Брукса Мэйсека.

На исходе третьего периода "Автомобилист" сильно подвел защитник Ник Эберт, заработавший сразу пятиминутный штраф и удаление до конца игры. Екатеринбуржцы в этом сезоне плохо играют в меньшинстве, но на сей раз отбились.

Следующую игру "шоферы" проведут опять против "сталеваров" — 6 декабря, но уже в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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