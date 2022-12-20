«Адмирал» в нынешнем сезоне сыграл с «Автомобилистом» два матча и оба выиграл. Никаким другим клубам лиги подобное в текущем сезоне сделать не удалось. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

После 10-дневного перерыва, связанного с проведением «Матча звезд» и Кубка Первого канала, возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Лидеру Восточной конференции – екатеринбургскому «Автомобилисту» – пауза не пошла на пользу: он на своей площадке проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2:3. При этом все пять голов в этом матче забили «шоферы».

В хоккее не фиксируются автоголы, и поэтому в протоколе матча авторами шайб, побывавших в воротах екатеринбуржцев, указаны игроки «Адмирала». Однако в реальности все три раза хоккеистов и болельщиков «Автомобилиста» огорчили свои же.

Первый гол хозяева пропустили уже через минуту после стартового вбрасывания: защитник Ник Эберт, пытаясь прервать прострел вдоль ворот, переправил шайбу в сетку.

В середине второго периода «Автомобилист» неудачно провел смену пятерок, и гости вывели своего канадского защитника Колби Уильямса на убойную позицию. Ему попытался было помешать Георгий Белоусов, но сделал только хуже: после броска легионера шайба угодила в клюшку екатеринбуржца, чуть-чуть изменила направление и пролетела мимо уже опустившегося на колени Игоря Бобкова.

На 34-й минуте защитник «Адмирала» Евгений Лисовец бросил от синей линии, но неточно. Шайба ударилась в лицевой борт, от которого отскочила на пятачок, где попала сначала в конек Никиты Трямкина, потом – в конек Дениса Баранцева, а от него – в сетку.

После такого впечатляющего хэт-трика наставник хозяев Николай Заварухин заменил голкипера: на лед вышел давно не игравший Владимир Галкин. С ним «Автомобилист» больше уже не пропускал, но и сам забить по-прежнему не мог, хотя очень старался.

Прорвало «шоферов» только в середине заключительного периода. В начале 51-й минуты Стефан Да Коста удачно сыграл на добивании, буквально завезя шайбу в ворота «Адмирала», и уральская команда сразу «воскресла». Остаток встречи прошел с подавляющим преимуществом екатеринбуржцев.

На исходе 51-й минуты они получили численное преимущество, и через 57 секунд лучший снайпер нынешнего чемпионата КХЛ Брукс Мэйсек забил свой 26-й гол в сезоне.

Все оставшееся время «Автомобилист» яростно атаковал, за две с лишним минуты до сирены заменил вратаря на шестого полевого, но увы…

Несмотря на поражение, «Автомобилист» сохранил первое место на Востоке: у команды 59 очков после 40 сыгранных встреч. Но отрыв от ближайшего преследователя – магнитогорского «Металлурга» – сократился до пяти баллов.

Следующий матч «шоферы» проведут сегодня, 21 декабря. На своей площадке они примут новосибирскую «Сибирь» (51 очко, третье место в Восточной конференции). В этом сезоне команды встречались трижды: два раза победили уральцы, один раз – сибиряки.

Очковая серия прервалась

«Автомобилист» набирал очки в 15 матчах подряд: 13 встреч были выиграны (команда получала по 2 очка), одна проиграна в овертайме и одна – по буллитам (по одному очку). Любопытно, что началась эта серия после поражения от «Адмирала», которое «шоферы» потерпели 30 октября на своей площадке (1:2), и прервана она тем же соперником и тоже – в Екатеринбурге.