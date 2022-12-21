«Капитан Россия» сделал дубль

Алексей Яшин в игре против «Автомобилиста» в сентябре 2009 года. Фото: Владимир Васильев.

В Зал славы отечественного хоккея введены сразу 18 новых членов – хоккеистов, тренеров, функционеров и спортивных журналистов. Среди них есть и один уроженец Свердловска – нападающий Алексей ЯШИН, завершивший свою игровую карьеру 10 лет назад. Забавно, что человека, которого журналисты прозвали «Капитан Россия», Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила в свой Зал славы еще 2 года назад, а сама Россия сделала это только сейчас.

Алексей Яшин, которому сегодня 49 лет, родился в семье профессиональных свердловских спортсменов: его мать играла в волейбол за «Уралочку», а отец – в гандбол за ныне не существующий клуб «Калининец». Первым тренером Алексея был Владимир Голоухов, который воспитал еще двух легенд российского хоккея: вратаря Николая Хабибуллина и форварда Павла Дацюка.

В командах родного Свердловска Яшин отыграл всего два сезона (один – за «Луч», другой – за старый «Автомобилист»), после чего, будучи 18-летним, уехал в московское «Динамо».

Главная часть его карьеры прошла в сильнейшей лиге мира – североамериканской НХЛ, куда он попал в 1993 году. Уралец отыграл за океаном 12 сезонов – сначала за «Оттаву сенаторз» (где его даже сделали капитаном команды ), а потом – за «Нью-Йорк айлендерс» (всего: 850 матчей и 337 голов).

В 2007 году хоккеист вернулся в Россию, где провел еще пять сезонов, выступая за ярославский «Локомотив», СКА и ЦСКА.

Даже будучи игроком НХЛ, Яшин никогда не отказывался от приглашений в сборную России, за которую сыграл в общей сложности на 9 чемпионатах мира и трех Олимпиадах (88 матчей, 30 голов). Почти всегда партнеры выбирали его капитаном команды, за что журналисты дали ему прозвище «Капитан Россия».

В Зал славы отечественного хоккея Алексей Яшин включен как чемпион мира в составе сборной России (1993).

Зал славы Зал славы отечественного хоккея (ЗСОХ) создан по подобию канадского Зала хоккейной славы, расположенного в Торонто. Учрежден 21 января 2004 года, когда исполком Федерации хоккея России принял положение о Зале славы и утвердил список первых членов. ЗСОХ располагается в Москве в первом в России Музее хоккея. Сейчас в Зал славы включено 165 человек – хоккеистов, тренеров, функционеров, судей и журналистов. Среди них – четыре уроженца Свердловской области. Помимо Алексея Яшина, это: нападающий Сергей Шепелев (Нижний Тагил), герой финального матча Кубка Канады-1981 (в ЗСОХ введен в 2012 году); тренер Валерий Белоусов (Новоуральск), приведший «Металлург» и «Авангард» к трем титулам чемпионов России (2012); защитник Илья Бякин (Свердловск), чемпион Олимпийских Игр-1988, трехкратный чемпион мира (2014). Кроме того, в категории «Функционеры» в Зал славы включен Владимир Альфер, который не был уроженцем области, но последние 30 лет жизни прожил в Свердловске / Екатеринбурге: был начальником команды «Автомобилист», директором СДЮСШОР «Спартаковец», президентом областной федерации хоккея. Стал одним из героев фильма «Легенда № 17».