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22 декабря 2022, 16:14

«Автомобилист» исчерпал лимит голов

Героем матча стал вратарть «Сибири Денис Костин. Фото: Владимир Васильев

Героем матча стал вратарть «Сибири Денис Костин. Фото: Владимир Васильев

В последнем в 2022 году домашнем матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» потерпел разгромное поражение от новосибирской «Сибири» – 0:4. «Шоферы» проиграли второй матч подряд после возобновления турнира, но сохраняют лидерство в Восточной конференции.

В предыдущей встрече с «Адмиралом» (2:3) екатеринбуржцы забили все пять голов: два – в чужие ворота, три – в свои. На этом лимит заброшенных шайб у команды, видимо, закончился. В поединке с «Сибирью» она нанесла 72 броска, из них в створ попал 31, но в сетку – ни одного…

«Автомобилист» начал матч с Юханом Маттссоном в воротах. Швед отыграл стартовые 20 минут, пропустил один гол и на второй период неожиданно не вышел. Наставник «шоферов» Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции сказал, что у вратаря неожиданно поднялась температура. Но с учетом того, что «Сибирь» в первом периоде попала по воротам «Автомобилиста» всего три раза, но при этом забила гол – то реальной причиной замены может быть и недовольство голкипером со стороны тренерского штаба уральцев.

Сменивший Маттссона Игорь Бобков отбил во втором периоде гораздо больше бросков (10), но и он однажды вынужден был вынуть шайбу из сетки.

Проигрывая 0:2, «Автомобилист» в третьей двадцатиминутке вынужден был пойти ва-банк, за что был образцово-показательно наказан: на 49-й минуте счет утроился.

Хозяева (отдадим им должное) и в этой ситуации не сдались: продолжали атаковать и даже забили, однако судьи гол отменили, зафиксировав, что шайба влетела в ворота «после акцентированного удара коньком».

Почти за четыре минуты до истечения основного времени матча Заварухин пошел на крайнюю меру: заменил вратаря на шестого полевого игрока. Эффект, увы, получил обратный – «Сибирь» забила еще один гол в пустые ворота.

«Автомобилист» во второй раз в сезоне проиграл два матча подряд в основное время. Но если тогда в соперниках была пара мастодонтов КХЛ (СКА и ЦСКА), то теперь – клубы значительно слабее.

Кроме очков, «Автомобилист» потерял еще и лучшего бомбардира команды и всей КХЛ Стефана да Косту, который набрал в этом сезоне уже 44 очка (14 + 30): во втором периоде он получил болезненный удар по руке и на льду больше не появился.

Несмотря на поражение, уральцы сохранили лидерство на Востоке – у них 59 очков после 41-го матча. Однако отрыв от ближайшего преследователя – магнитогорского «Металлурга» – сократился до трех баллов.

В общей таблице КХЛ «Автомобилист» также второй, но там преимущество перед ярославским «Локомотивом», который занимает третье место, еще меньше – одно очко.

Последние четыре матча этого года екатеринбуржцы проведут на выезде. Ближайший из них – в Астане против «Барыса», который отчаянно борется за попадание в кубковую восьмерку. Игра состоится завтра, 24 декабря.

Букет антирекордов

  • Для «Автомобилиста» матч с «Сибирью» стал одним из худших в сезоне. Команда повторила (или ухудшила) целый букет клубных антирекордов.
  • Поражение со счетом 0:4 – второе для «Автомобилиста» в нынешнем сезоне: первый раз команда проиграла так уфимскому «Салавату Юлаеву», и тоже на своей площадке.
  • Поражение с разницей в 4 шайбы – повторение клубного антирекорда этого сезона (помимо 0:4 от «Салавата», были еще 3:7 от нижегородского «Торпедо»).
  • «Автомобилист» не забил ни одного гола за матч в 4-й раз в текущем чемпионате.
  • Опубликовано в №237 от 23.12.2022
Областная газета Свердловской области
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