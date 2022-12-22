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22 декабря 2022, 17:59

Российскую сборную по хоккею с мячом не допустили до ЧМ-2023

хоккей с мячом

Сборная России завоевывала золотые медали чемпионатов мира 12 раз. Фото: Павел Ворожцов

Спортсмены из России не смогут принять участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею с мячом. На ЧМ также не допущена команда из Белоруссии.

Соответствующее решение принято Международной федерацией хоккея с мячом (FIB).

"Россия и Белоруссия не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся [геополитической] ситуации", — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что турниры запланированы на конец марта — начало апреля в двух городах Швеции.

Добавим, последний чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 2019 году — победила сборная России. Следующий ЧМ должен был пройти на территории РФ. Однако от состязаний было решено отказаться из-за пандемии коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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