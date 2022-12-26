«Барыс», ты не прав!

Флэш-интервью Сергея Широкова стало самым обсуждаемым моментом матча «Барыс» – «Автомобилист». Фото: скриншот трансляции матча.

В 42-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции – екатеринбургский «Автомобилист» – набрал одно очко, проиграв в Астане «Барысу» по буллитам (4:5). Капитан «шоферов» Сергей ШИРОКОВ сотворил в этой встрече бомбардирский хэт-трик (гол и две передачи), а также отметился резонансным заявлением, сделанным в эфире федерального телеканала.

В КХЛ перед началом матчей исполняются гимны тех стран, чьи команды вышли на лед. В данном случае – гимны Казахстана и России. Болельщики обычно ведут себя уважительно по отношению к гостям и при исполнении чужих гимнов стоят. Но в Астане часть зрителей осталась сидеть.

Сергея Широкова это возмутило. Когда его после первого периода вызвали на флэш-интервью для телеканала «Матч», капитан «Автомобилиста» не стал обсуждать игровой отрезок, а заявил:

– С детства учат, что когда гимн страны играет – нужно вставать. Много людей сидели сегодня во время российского гимна. Я думаю, это неприемлемо.

Это высказывание в выходные обсуждалось в соцсетях и СМИ даже больше, чем результат матча. Большинство комментаторов выразили полное согласие с поступком капитана «Автомобилиста».

Сама игра получилась «качельной»: команды попеременно вели в счете, а закончилось основное и дополнительное время ничьей – 4:4.

На серию буллитов наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин выпустил нового вратаря – 23-летнего уроженца Екатеринбурга Георгия Романова, который ранее в матчах КХЛ не участвовал. Дебют вышел неплохим – новичок отразил три броска из четырех. Но вратарь «Барыса» Никита Бояркин не пропустил вообще ничего.

Сергей Широков в этом матче отметился не только ярким комментарием, но и действиями на льду, став самым результативным игроком встречи: он забил гол (первый после выписки из клубного лазарета), а также сделал две голевых передачи. Три других шайбы у «шоферов» забросили Анатолий Голышев, Денис Баранцев и Брукс Мэйсек. Мэйсек отличился уже 27-й раз в нынешнем сезоне, и теперь канадцу с немецким паспортом осталась всего одна шайба до клубного рекорда результативности, который был установлен Найджелом Доусом четыре года назад.

Екатеринбуржцы проиграли третий матч подряд, чего в этом сезоне ранее не случалось. Но так как нынешнее поражение «Автомобилист» потерпел только в серии буллитов, то одно очко он все-таки заработал. Теперь их у команды 60, и она продолжает лидировать на Востоке. Отрыв от ближайшего преследователя – магнитогорского «Металлурга» – три балла.

Вчера, 26 декабря, «шоферы» играли в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (52 очка, пятое место на Востоке). Встреча завершилась уже после сдачи этого номера «ОГ» в печать. Ее результат мы сообщим завтра.