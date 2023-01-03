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3 января 2023, 20:21

"Автомобилист" проиграл седьмой матч подряд

Автомобилист

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 6 января. Фото: сайт ХК "Автомобилист"

В первом после новогодней паузы матче чемпионата КХЛ лидер Востока — екатеринбургский "Автомобилист" — на своей площадке разгромно проиграл омскому "Авангарду" — 1:7.

В конце декабря "шоферы" проиграли в Омске со счетом 0:5. На тот момент это было самое крупное поражение уральцев в текущем сезоне. "Автомобилист" и его болельщики надеялись, что на домашней площадке команда возьмет реванш, но вышло только хуже.

Екатеринбуржцы опять (уже седьмой матч подряд!) пропустили первыми — на 13-й минуте. На 23-й "шоферы" было отыгрались (гол забил Брукс Мэйсек), но уже через 27 секунд пропустили опять. До конца второго периода в их воротах побывали еще две шайбы.

Шанс перевернуть игру у "Автомобилиста" появился в начале третьей 20-минутки, когда судьи удалили сразу двух игроков "Авангарда". Однако "шоферы" ничего сделать не смогли.

Через несколько минут два штрафа подряд получили уже хозяева, и омичи своими шансами воспользовались на все 100 — забили два гола (6:1 на 53-й минуте). После этого игра превратилась в формальность.

"Автомобилист" проиграл седьмой матч подряд, но при этом сохранили лидерство на Востоке: магнитогорский "Металлург" тоже проиграл — в Астане "Барысу" (2:3). Разрыв между командами — все те же 2 очка (62 против 60). На третье место поднялся "Авангард" (тоже 60 баллов).

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 6 января. В Челябинске они сыграют с "Трактором".

Областная газета Свердловской области

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