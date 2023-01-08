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8 января 2023, 19:02

"Автомобилист" проиграл девятый матч подряд, но сохранил первое место

"Автомобилист"

"Шоферы" сохранили лидерство на Востоке. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 48-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский "Автомобилист" — проиграл в Омске "Авангарду" со счетом 1:2. Это девятое подряд поражение "шоферов".

Все голы в этой встрече были забиты во втором периоде. Первыми отличились хозяева — уже через 17 секунд после возобновления игры. Через полторы минуты уральцы отыгрались (шайбу забросил Даниил Тарасов), а на 36 минуте "Авангард" забил свой второй гол, оказавшийся победным.

Екатеринбуржцы и омичи сыграли в текущем сезоне 4 матча, и в трех из них победили сибиряки. Несмотря на поражение, "шоферы", имеющие в своем активе 63 очка, сохранили лидерство на Востоке: единственная команда, которая могла их обойти, —"Магнитка" — свой поединок тоже проиграла (0:2, "Салавату Юлаеву").

Следующий матч "Автомобилист" проведет во вторник, 10 января. На своей площадке он сыграет с ЦСКА (65 очков, 4 место на Западе).

Областная газета Свердловской области

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